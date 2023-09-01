金建国：金砖国家扩容不反美

在约翰内斯堡峰会之前，媒体一直在议论中俄两国携手实现金砖国家扩容，并打造一个抗衡G7的力量。扩容后的金砖国家之间差异更加大，今后更难凝聚共识。虽然中俄和伊朗是全球最坚定的反美国家，但金砖国家作为一个反美的整体力量是不存在的。

高盛经济学家奥尼尔约20年前创造了“金砖国家”（BRIC）这个缩写词，是他的认知，被中、俄、印、巴四国假戏真做，成为一个国际论坛。金砖国家的基因是各自意识形态和政治制度差异极大，BRIC一词原本没有含“金”量，只是一块“砖”，但中文翻译把砖涂上了金色。这也符合奥尼尔创造这个词的初衷。

当今世界充斥着许多没有实质意义的“高峰会”和“国际论坛”，如二十国集团、达沃斯经济论坛、亚太经合峰会等等，金砖也属于这类纯属作秀的国际论坛。所谓“没有实质意义”，是指论坛对成员方的经济和政治不产生可见的成效。但近日在约翰内斯堡召开的金砖五国峰会，还是吸引了全球关注。

第一，“金砖”之父奥尼尔对金砖国家整体评价很低。今年6月1日，非洲商业（african business）网站刊登了奥尼尔受访的文章。他认为，金砖国家的经济表现完全不是他所预期的亮丽。巴西和俄罗斯在经历辉煌的第一个10年后，却经历了灾难性的第二个10年。巴西和俄罗斯的名义美元占国内生产总值（GDP）份额，都没有比2001年更大。中国和印度做得比他想象要好。俄罗斯的表现非常令人失望。南非变得非常可怕。