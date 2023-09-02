王彼得：社会病了，诈骗是癌细胞

不让骗子得逞，终究得靠我们每个个人。重点是不要贪，“贪”和“贫”两个字长很像，也许真有它的内在道理。

“爸爸救我……我被绑架了！”

“别急儿子，先告诉我号码。”

“什么号码？”

“我们说好的那个号码。”

“＃％＠……”（对方挂线）

以上情境纯属虚构。但给每个家人一个认证密码，好验明“正身”，是最近一个德士师傅很认真告诉我的。在声音、脸面都能轻易“深伪”的今时今日，视频那头听到的和眼见的都不一定为实，所以这办法有点土，但还挺管用的。

面对生活中，比蚊子苍蝇还多的骗徒，人人都得自我保护。有一种对策最简单粗暴，就是来电的只要是陌生人，一概不接。我没办法做到如此决绝，不过看到号码有“＋65”或长长一串的，都认定来者不善，从不理会。其中一些会显示哪里打来的，像斯里兰卡、圣马力诺……但多数来历不明。一次好奇查了一下，竟然是南美洲的哥伦比亚，那可是地球的另一端啊，我交游肯定没那么广阔。

我因为审稿，骗子新闻读多了，早已麻木。但月前一则特别感到气愤。妇女在脸书上看到“好康”，于是下载应用后下单，随即又感到不妥，赶紧删除，但账户还是被转走近20万元。这还不是结尾，更恶质的，是同一个骗子，在她报警后还冒充调查员要来二度行骗。显然，这家伙做骗子，已经做到完全没底线了。

还有一则超反讽，竟然连政府的“反诈中心”也有假的！看来，骗子真懂得心理学，知道要攻人性最脆弱的点，也知道招数要不断演化，道高一尺就要魔高一丈！

大家应该听过“杀猪盘”吧？就是以美女俊男的假身份，在交友网站或面簿、IG、微信的茫茫人海中，寻找空虚寂寞的心灵。开始是建立暧昧关系，搞异地网恋，等时机到了——其实高手的话很快，没几天，就邀请猎物一起下注赌博或买股票什么的，说有特别门路或消息，肯定能赚钱。不用说，你转过去的钱肯定是肉包子打狗——有去无回。有时候，爱情屠宰场的员工还会以账户被冻结为由，要“亲爱的”再交一笔保证金，其实都是连环套，目的是多宰几刀，再冲一下业绩罢了。

必须说，这种骗术还挺有“技术”含量。两天前，峇淡岛抓了88人，就是这一路的。只不过“刀法”是诱骗对方玩虚拟性爱，再以视频勒索钱财。

群“魔”乱舞 还越来越猖狂

何以群“魔”越舞越猖狂，一直收拾不了？首先当然是一本万利，也许有这么一个100：10：1法则，就是撒网100个，其中10个会回复，最终一个会上当。其实哪怕“成功”率是200分之一、300分之一也没关系，反正分母这块，是科技在做，越放大边际成本越小。

执法者可以拼命捉人，但落网的主要是借出账户让钱转出去的所谓钱骡。整个巢穴在本地被捣毁，或者首脑被抓获的极其罕见，因为他们一般在国外的三不管地带运作，法网根本覆盖不了。

当然，最近爆出的“福建帮”新闻，不知是不是例外。这些人目前只是涉嫌洗黑钱被控，有没有犯法，以及人们更好奇的——那么多钱从何而来，由于还在调查和提控阶段，遵循无罪推论原则，就暂且搁一旁吧。

说回钱骡，根据报道，在2020年至2022年间，被查者竟然有近2万人，当中不少是年轻人，至于涉及的银行户头，超过3万8000个！

我想，在他们以身试法之前，获利与代价是衡量过的。因坐牢而失去自由固然不好受，但显然遏阻力还不够。另一些本身也可能是受骗者（只差没成为柬埔寨的天涯沦落人）。这些小咖捉了一批又一批，不过是增加监狱人口而已，不会让诈骗案变少，因为最该绳之以法的，还在外国数钞票、继续吃香喝辣。

在各种坏蛋中，骗子尤其让人讨厌。让我做一些比较，读者如果不认同还请包涵。就先拿色情行业来说吧，我们都反对卖淫，认为应该杜绝，但比起诈骗，卖淫起码还是等价交换，并且你情我愿，一方满足了生理需求，另一方讨到了生活，尽管这不是一份体面的职业。我们还可以再往恶处推演，卖毒品也是交换，毒贩赚到钱，瘾君子解了瘾，同样是两不相欠。但欺诈是赤裸裸的一个人剥夺另一个人。甲骗了乙100元，扣掉各种成本，获利或许是80元，但乙平白损失了100元，没换回任何服务或产品，还会很悔恨；数目大的话，比如失去终身积蓄，是会逼死人的。组织卖淫、贩毒和欺诈都不道德，也都是犯法勾当，都很可恶，但从等价、公平性来说，诈骗犯比起皮条客和毒贩子还要下下等。

人们互相防着 导致社会空转

诈骗不只害人，还会产出不少的“外部效应”。其一如我文章开头所述，担心被骗，一些人连接电话都抗拒，导致正常的人际交往受到干扰。这种心理机制一旦往所有社会层面扩散，大家互相防着，日子一久，再多的信任也不堪消磨。一个存在信任赤字的社会，很难有效和谐运转。我们想做的每件事，都得付出更多交易成本，比如原本说一句话，人家就信了，然后事也就办了；然而现在你信誓旦旦，保证再三，对方还是半信半疑，结果所有人的大把时间和精力，都浪费在无用功上面。

我们失去的还不只是诚信的价值。像华侨银行最近推出的新版应用，只要探测到客户手机里有“非官方”应用下载，就不让使用网银服务。这让一些人感到不自在，说有碍隐私。但金管局是认可的，估计下来其他银行也会跟进。看来，防诈是硬道理，隐私权也得靠边站。

另外，当局三不五时展开行动，一捉就是几百人。实在难以想象，承接几百宗的报案，然后调查、逮捕、提控，到最后把人关到监狱里，得消耗多少执法资源？最后买单的，还是社会全体。

可以这么说，欺诈之于社会，就如同癌细胞之于人身，医治不了，人人都受折磨。若有一天真到了癌末，结局还可能是毁灭性的。

怎么办呢？首先，不能再人为刀俎我为鱼肉了，坚决回击是绝对必要的。

在舆论压力底下，公权力的动作明显不断加大。一个例子是现在只要有人报案，情节和诈骗套路吻合，警方就可由总检察署授权，调阅收款账户，看是否有钱一直被转进来，目的当然是赶紧通知、阻截，减少受害者人数，或者为已经受害的人止损。

我甚至在想，骗子的行径都已毫无掩饰，甚至公然招兵买马了，执法者是否该反守为攻，例如主动“上钩”，然后顺藤摸瓜直击最上游的大本营，也就是不能仅仅要求撤网，或等人受骗了才出手。规定电信公司和平台业者必须配合，用上最超前的网安技术，跨部门和跨社会领域，尤其是跨司法管辖区形成合力，要做到直捣黄龙应该不难。

只是我是外行人，不知道这是否逾越法律或任何的游戏规则。但趋势是诈骗团伙越来越多，手法层出不穷，受害人数和损失的金额更是一直在破纪录增加，再不主动且快、狠、准反制，是不行了。

惩罚和震慑力度远远不够

其次，乱世用重典，沉疴就须下猛药。

我有时想，把骗子治罪、关进监狱，正义就得到伸张了吗？不一定。很多时候，受害者被骗走的钱，一分也拿不回来。所以思路是能否立法，让坏人以自己的财产，做出补偿？我们知道一个人破产了，他仍得努力还债，但组屋资产是受到保护的。假设我们规定，骗子除了坐牢，还须把钱还给受害人，还不了的话，不好意思，组屋就得套现，会不会让更多人在加入到骗子行列之前，怕连累家人而悬崖勒马？这当然是极端的提法，但坏人保住了组屋，未来养老或许没问题，被他骗光老本的人却走投无路，两者处境一对比，明显没有天理。

又比如，逃税者被抓，有时不只要坐牢，还得归还更多的税款加罚金。如果我们说，你骗了人家10万元，得还20万元外加坐牢，那想当骗子的肯定会三思、四思、五思：划得来吗？代价是不是太大了？法律的遏阻力不够，只会让更多坏人心存侥幸，前仆后继。

再次，我总认为一些机构，可以更有担当一些。比如电信公司，如今有很多技术手段，包括方兴未艾的人工智能，可以辨识和屏蔽来自国外的诈骗短信和来电，境内的同样可以。我们的电信公司是有在做，但感觉还不够给力。能否请帮忙一下，少赚一点骗子的电话费？

还有就是银行。绝大多数诈骗，都通过户头转款完成，要求银行赔偿有点强人所难，但要求在确保安全方面加大资源和人力投入，还算合理吧？本地的三大银行，每一季都取得10多亿元甚至超过20亿元的净利（强调一下，是一季，不是半年或全年），没办法在网安上加强，至少应该慷慨拿出一些来帮助社区开展防诈教育，一来骗案减少，自己不必搞到那么累，二来客户在银行排队时，心里也会好受一点。

最后，不让骗子得逞，终究得靠我们每个个人。

重点是不要贪，“贪”和“贫”两个字长很像，也许真有它的内在道理。再有是多用常识、理性，例如看到时薪给到两三百元的招聘，就得提高心防，因为天上真的掉馅饼也不可能这么大。在网上或手机上，更别动不动就意乱情迷。什么投资顾问、飞机师、朋友是上市公司高管、家里人是种茶卖茶的等等，都只是“人设”。对了，在那张青春逼人的照片背后，和你卿卿我我的，说不定还是个油腻大叔。

总之，唯有越少人上当，迫使骗徒投入多收益少，“商业模式”无以为继，才能进入到新的良性循环。

不过眼下，在这场人魔大战中，善良者正处于挨打局面，真的已退无可退，必须奋力反扑了。

不能输啊。输了，我们怎么告诉下一代：这个世界，明天会更好呢？

（作者是《联合早报》副总编辑）