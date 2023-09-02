纪赟：银色浪潮中的新加坡

因为长期住在旧市镇，加上自己也在迅速老去，对老龄化问题我真是感同身受。无论是日渐衰老的左邻右舍，还是组屋底层似乎一年忙到头的白事，以及《新明日报》不时出现的独居老人死在家中无人知晓的报道，都在提醒我，衰老以及死亡，是个体与国家都难以回避的重要议题。

翻检一下数据，也吓了一跳，再过三年，新加坡竟然要成为超老龄化社会了。这自然是由于本地人生活水平、医疗水平持续提高，民众寿命延长所致，但整个社会的养老压力也就骤增。

今年4月，卫生部长王乙康在国会辩论时指出，新加坡将从住房、保持活跃劳动队伍、退休保障、原地养老和良好治理这五大方面，来应对老龄化问题。在住房方面打造包容老年人的社区；经济方面提高老年就业率，以解决老年人经济问题；退休保障则推行公积金终身入息计划；在社区养老与医疗方面也都做了相应准备。这些都表明，在政府层面，新加坡已有很好的前瞻性，能够未雨绸缪，为未来发展制定可持续的规划。

新加坡进入老龄化社会有两个原因，一是人们寿命增长，老年人变多；其次是生育率连年走低，年轻人太少。生育率走低，又有两个原因。第一是年轻人由于工作压力大，生得少，不愿意生；第二个极容易被忽视的因素则是即使生，也很晚。过去人们20出头生孩子，至40多岁已有第三代。现代人30多岁开始生孩子已经是普遍现象。像我这种结婚晚，生孩子也晚的，同龄人的孩子往往会比我孩子大十几岁。这样两代下来，就比别人少生了整整一代人。新加坡今后除了鼓励多生之外，另一个被政府忽视之处，就是要通过政策调整来鼓励早生。引进部分年轻移民，填补人力短缺，也将是一项持久的国策。

进入老龄化社会所带来的经济冲击实在不小，原因还在于：目前进入七八十岁高龄的那一批人中，有很多所受教育与专业培训都受时代局限。因此有不少人在年轻时没有积累足够的公积金与储蓄。在现代经济社会中，没有钱几乎寸步难行，更何况老年人还要面对巨大的医疗与护理开销。因此，政府一方面通过津贴、免税等措施，鼓励雇主与企业聘请年长职工，也允许以组屋屋契回购计划来套现等，让低薪年长员工更为体面地度过晚年。

老年独居者会成为越来越迫切的问题。独居孤独致死方才会登上新闻，而独居去世之前的各种困难，则肯定百倍于此。由于经济发展与社会潮流等原因，年轻人单身比率依然很高，加上子女与父母并不居住在一起的情况增加，也会使独居老人成为日趋严重的社会现象。

本地人口以华裔为主，受东方文化影响，政府与民间都重视家庭观念。是以通过财政倾斜来鼓励老人与家人同住，以互相照应，依然是一项重要政策。但对于没有家庭的独居老人，只能通过乐龄公寓、公私立的老人院、社会互助来解决。前二者是将老人集中起来看护照顾，后者则是在独居情况下，以互助合作为原则，建立一个老年人的自助共同体。

因此，各种基层组织就须要承担起相应的责任，政府可以给予一定资助，以形成良性互助的长期机制。像紧急专用联络热线、视频监控系统、定期探访活动等，都可以部分避免老年人孤独致死的惨剧频发。惨剧不仅是这些老人无奈晚景的缩影，也彰显新加坡社会安全网络中不小的漏洞。一个人孤独而死，那是很多人孤独生活的极端表现形式。在一位孤独死去的老人背后，还有更多不为人知的悲惨故事发生。

最后，国人即使未经历衰老，或者家中并无老人，也应该对老龄化社会的来临有心理准备。小女在上个学年曾去老年中心当义工。她也不是去做什么重体力劳动，就是给老年人做一点力所能及的服务，再陪他们说说话而已，但回家后，我明显感觉她对人生的成长与苦难，有了更为直观的认知。这种经历，或许也是我们这个社会中大多数人都应该有的。

（作者是文史工作者、宗教研究者）