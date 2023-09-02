肖宏德：内谣祸国殃民，外谣失信辱国

缅北诈骗园区和“噶腰子”（编按：指摘除肾脏或器官）话题，引爆中国国民的恐慌和焦虑，网络上“谈缅色变”，整个缅甸甚至东南亚地区似乎沦为人间炼狱，无不令人闻风丧胆，望而却步。依赖旅游业拼经济的泰国也未能幸免，曼谷一度在中国短视频平台沦陷，危机四伏，杀气腾腾。

网上并非法外之地，“内谣”祸国殃民，“外谣”失信辱国。在人类历史上，群氓一直起着重要作用，但影响力从未像网络时代一样重大。群氓的无意识、盲从和网络暴力行为，取代了个体的有意识理性行为，成为网络时代的重要特征。网络群氓只将网上表面关联的事件串起来，迅速概括归纳网上争议话题的特殊情况。一个人、一件事、一起偶然事件，在网络群氓脑中产生的想象的真实性堪比现实。幻想和不真实的事情往往最能撩拨情绪，带节奏打动网络群氓。

在网络虚拟世界，表象的地位远高于现实，虚假比真实更占优势。网络“资深媒体人”的立场暗示，网络红人的感染性态度和网络水军的带偏细节，就能控制和调节舆论。暗示的威力和感染性，尤其是以图片和视频呈现的暗示，可以影响网络群氓的想象力和立场态度。网络曝光的用词和用语，经过他们“艺术”加工后，威力强大。恰当的选词、贴标签、口号和配文，甚至可以让网络群氓欣然接受最可憎的事物。一时兴起的观念很容易在群氓中扎根，网络群氓中个体的智力水平下降趋于一致。