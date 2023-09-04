张田勘：喝核污水与癌症、死亡的关系

按照一个人每日饮水4升，如果全部饮用福岛核污水，也只吸收64微希的辐射量，相当于640根香蕉。但没人会只喝福岛核污水和每天吃640根香蕉，更何况核污水进入海洋后，还会经过大量海水的稀释，而海水也并非饮用水。

日本8月24日开始排放核污染水，引发周边国家关注，也让人们想起与排放核污水相关的一名日本人的命运，他就是在2011年10月当众将半杯号称经过处理的核污染水“一饮而尽”的日本官员园田康博。现在，一些自媒体言之凿凿地宣称，园田康博已于2020年死亡，因患多发性骨髓瘤，全身腐烂。

根据诸多常识，这消息大概率是谣言。即便现在搜索不到他的消息，也不意味着他已有健康问题，更不能说明他已患多发性骨髓瘤（一种血液病）死亡。一个最重要的常识是，只有剂量能决定一种物质是否有毒。因此，即便园田康博喝下了经处理而且含有放射性物质（核素）的水，但辐射量是否足以诱发疾病并致死，是无法确认的。

当然，事情另一面是，现在也不能证明核污水就是安全的。正如当年记者会上，园田康博喝了被过滤净化后的5号和6号机组地下建筑的水后，回答记者提问时称，“虽然我喝了，但不代表喝了就能证明它的安全性。这没有意义。是因为有人提出要求，我才喝的。”