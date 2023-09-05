比尔维尔星：尚达曼为何大胜

新加坡在政治上是一个令人惊奇，但仍然可以预测的实体。如果尚达曼在过去已被视为可能的总理人选，那么他在9月1日的总统选举中获胜就不足为奇了。当尚达曼于6月8日表明，他将在哈莉玛总统决定不寻求连任后竞选民选总统时，问题就不是他是否会获胜，而是以多大优势获胜。因为这将显示选民会如何评价三位候选人的能力，以及他们对执政党领导下的国家现状的评估。

与候选人在单选区或集选区内由少数选民投票的全国大选不同，总统选举是每个合格公民投票选举一名公职人员的全国性选举。这就使竞选不仅涉及政绩和专业知识，还涉及种族、宗教、阶级和反政府情绪等因素。在总统选举中，候选人必须意识到这些积极和消极的力量作用，以及可能永远无法赢得基于种族、宗教和意识形态的反对派选民的支持。在任何总统选举中，候选人的胜利总要面对这些充满可能性和不确定性的误差。

所以，到底发生了什么事呢？尚达曼是如何取得压倒性的70.40%的选票呢？2023年民选总统选举不仅关乎尚达曼、黄国松和陈钦亮三位候选人，还关乎270万选民。自冠病疫情2020年在新加坡暴发以来，新加坡的政治已是曾经沧海难为水，选民对统治精英的要求和批评也越来越多，这往往转化为反人民行动党的情绪和选票。