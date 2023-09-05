徐正刚：拥车证制度问题分析及改革建议

因为政策限制，拥车配额在新加坡成了一种稀缺的社会资源，稀缺程度超过住房。这个资源属于全体新加坡人，它的分配方式应该让人民整体受益。普通家庭和小公司无法拥车，会湮灭底层人民一些潜在的机会，进一步加大贫富差距，导致阶级固化。

拥车证配额制度始于1990年5月，是政府为了控制车辆数量和缓解交通压力而实施的政策。这个制度在控制车辆增长和减少交通拥堵方面，取得一定的成功，但每年的拥车证配额大幅波动，最近几年价格显著上涨，超出普通民众的承受能力，这些问题凸显了现行制度的不稳定和不合理。

从2021年初开始，拥车证价格快速增长。今年8月份第二次的投标，A组价格已经超过10万元，B组价格接近13万元，C组商用车也在8万元以上。相比前几年，现在购买新车可能须要额外支出6万元，以跨度10年来算，分摊到每个月是500元的额外开支。有些拥车家庭不得不缩减开支，这可能会影响社会消费能力；对政府而言，获得大量的拥车证费用，并没有太大意义。商用车成本上涨直接导致营业成本上升，从而推高销售价格，甚至有一些个人和企业会因为无法承担而结业。

今年经济行情不好，拥车证价格却保持在高位并持续上涨，主要原因是今年的配额正处于10年周期的谷底。拥车证配额有明显的10年周期。以A组中小型车为例，2006年的配额大约是5万9000多，然后逐年下滑，到2013年谷底时，只有8500多，然后再逐年上升到2016年的4万8000多。按照这个周期，2023年将是这个10年的谷底。在本地社会和经济相对稳定的情况下，拥车证配额起伏竟然达到五倍以上，巨大的波动本身说明制度的不稳定和低效率。当拥车证价格保持在高位，一般人不会提早换车，配额的波动因此将被固化。