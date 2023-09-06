吴俊刚：诈骗团伙魔高一丈

这些干尽坏事的家伙，却能靠肮脏钱吃香喝辣，还能摆出长袖善舞的富商模样，招摇过市，以及佯装为善长仁翁，掩饰恶行。让他们这一搞，新加坡这个法治之地的美名，确实已受到玷污。因此一旦罪成，务必加以严惩，以儆效尤。

8月15日，我国警方侦破本地历来最大宗洗钱案，逮捕了旅居本地的10名外国人，并冻结他们的10亿元资产与财物，包括105个房地产、现金、金条、名车、首饰、名包等。他们都已被控上法庭。报章深入调查后发现，原来这批人属于源自中国的“福建帮”，他们多已落籍外国，或取得外国护照，九人现在是柬埔寨公民。

对许多国人而言，这毫无疑问是一个震撼弹。首先，消息来得突然；其次，没想到国际诈骗团伙成员早已潜入我国施展手脚。我们的金融和执法系统，向来以严明著称，却也挡不了诈骗团伙的渗透。事实说明，诈骗团伙近些年来活跃于东南亚各国，新加坡并没有幸免，虽然我们常听到的消息是，这些团伙的活动主要是以我们的一些邻近国家为据点，如柬埔寨、缅甸、菲律宾等。

柬埔寨尤其恶名昭彰，不少被中方通缉的犯罪分子，包括非法网上赌博经营者、网骗分子都落籍柬国。也许，这当中存在犯罪分子熟知的便利门径，比如可以较容易拿到公民权。从新闻报道来看，柬埔寨似乎有抓不完的外来诈骗分子，早在2017年8月，新闻报道就说柬警方破获了一个网络诈骗团伙，一口气抓了200名来自中国的网络诈骗勒索罪犯。但时至今日，这个国家似乎仍是诈骗团伙的乐园。去年8月在泰国落网的跨境网赌大亨佘智江（41岁，生于湖南，又名佘伦凯等），也是拥有柬埔寨国籍的中国逃犯。