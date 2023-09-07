胡逸山：撤控阿末扎希牵动马政治动向

这可真是突如其来、令人意想不到的新闻。马来西亚副首相阿末扎希在同一案件面对的47项刑事控状，忽然被马国总检察署向法庭申请撤销，要求判处阿末扎希“无事省释”（可被释放但不等同于罪名不成立）；法庭同意，阿末扎希遂以胜利者的姿态，在支持者簇拥下带着他招牌式的微笑，信步走出法庭，上车时还不忘高举拳头，与大家一起喊口号助兴。消息传来，朝野一片哗然。

阿末扎希面对的这些刑事官司，可追溯至2018年，他第一次担任副揆的国阵政府倒台后，新的希盟政府所委任的政府体制外新总检察长，雷厉风行地检控一众前朝高官涉及贪污腐败、滥权自肥等。不但阿末扎希被控，连前首相纳吉也面控，而且部分罪名已被定罪，在终极上诉失败后，已然入狱超过一年。

当年马国选民以选票改朝换代，其中一个原因就是国阵政府在一党独大执政超过半世纪后，已严重腐化到不可救药，逾越可以洗心革面的边界，必须推翻、取而代之。其中最具代表性的丑闻，当属纳吉所涉的一马发展公司的资金被乾坤大挪移中饱私囊。外界认为国阵高官长年以来多多少少都各有所得，阿末扎希作为国阵最主要政客之一，自不能免于这种刻板印象。无论这些面控的国阵高官案件结果如何，所谓大众舆论法庭，早已判定他们罪有应得。所以阿末扎希忽然被总检察长和法庭“放生”，让各界难以接受。