黄循财：政府全力支持早报制作更优质内容

早报这100年的成绩非凡，至今已经是新加坡国内外家喻户晓、令人信任的品牌。我相信早报一定能精益求精，突破自我，继续取得成功。在未来，早报必定将在我国社会继续发挥影响力，而政府也将给你们全力的支持。

很高兴参加《联合早报》口述历史刊物《我们》的新书发布会。

今天是很特别的日子，因为100年前的今天，陈嘉庚先生创办了《南洋商报》。我们的所在地，就是《南洋商报》在新加坡独立之前的其中一个办公大厦。

《南洋商报》成立了几年后，《星洲日报》创立。后来，在1983年，这两份报纸合并成为《联合早报》和《联合晚报》。

100年来，《联合早报》对新加坡社会贡献良多，不仅为我国记录了历史上的重大时刻，也在国家的发展中，扮演重要的角色。

在殖民地时代，华文报是华社重要的信息来源。新加坡独立以后，国家慢慢成长，早报的角色依旧十分关键。除了解释政府的政策、反映民情，早报也帮助国人了解世界局势的发展，更通过推广华文华语，团结华人社群。同时，在新加坡这个多元种族的社会，早报在促进种族与宗教和谐方面，也发挥了积极的作用。

今天的《联合早报》已经成为我们社会的中流砥柱，是国人和来自世界各地的读者，最信任的媒体之一。这是早报上上下下所有人的努力换来的成果。在这里，我要肯定你们的付出和贡献，祝贺早报百年如新，生日快乐！

早报的成就，离不开一群热爱新闻、劳苦功高的编辑和记者。多年来，他们秉持着提供优质新闻和观点的使命，建立了良好的信誉，也通过各种方式，为我国社会做出贡献。所以我很高兴看到，为了庆祝100周年，早报出版了纪念刊物《我们》，把这些回忆和贡献都记录下来，让更多人了解早报背后的故事。我也看了这本书，里面记录的故事都非常有意思。让我在这里分享几个。

例如，刘培芳女士的故事。1979年，越南进攻柬埔寨。当时只有30岁的她，为了寻找真相，决定到柬埔寨去做前线报道，成为新加坡那个时候，唯一的战地女记者。那时候，她多次到柬埔寨边境和难民营，做实地采访。那么危险的事，她都愿意做，就是为了给读者带回最深入、最及时的报道。

还有林春兰女士。她从1979年早报推出学生刊物后，就见证了各个学生报的创立。她亲自带领学生了解新闻工作，为早报培养了很多未来记者、摄影记者和美术员等，用自己的方式，也为新加坡的华文教育尽一份力。

另一个例子是胡以晨先生。2009年，他在负责华文报的时候，建议早报副刊推出有关新移民的专版，协助新移民更好地融入新加坡社会，也帮助新加坡人了解新移民。“新汇点”就这么产生了。这个专版做了10年，除了促进社会融合，也加强了我国社会的凝聚力。

书里的故事还有很多，我没有办法在这里说完。其中包括很多资深媒体人的经历。有好几位今天也在现场。这包括：在早报担任18年总编辑的林任君先生；从事新闻工作40年的高级编辑余共华先生：专门报道本地宗乡会馆发展的资深记者区如柏女士；还有成汉通先生、周景锐先生、吴俊刚先生等等。

通过他们的故事，我们看到早报坚韧不拔、迎难而上的精神。新加坡社会在过去100年里，发展得很快。早报也随着这些发展，做出改变。在面对这些困难时，早报总是不畏挑战，积极面对。可以说，没有这些前辈，就没有今天的早报。

谢谢你们对于早报和新加坡的贡献！

所谓“树高千尺不忘根”，想要向前走，就不能忘记走过的路。所以，用这本书来纪念早报的100周年，是非常恰当的。这些故事也将被保存在国家档案馆，让下一代人也能了解《联合早报》的历史。

我相信这些前辈的故事，也一定能启发下一代的新闻工作者，让早报迈向下一个100年。

回看百年，早报的成绩非常亮眼。展望未来，早报接下来的挑战，就是如何在前人的基础上，更上一层楼。

这几年来，媒体大环境的改变，给传统主流媒体带来了不少影响，竞争也很激烈。

年轻一代比较喜欢快捷和即时的短篇报道，不喜欢阅读长篇的分析或文章。也有很多人选择通过社交媒体或其他网站，来获取信息。

早报在面对这些影响时，须要在新闻工作上，作出调整，但也须要找到平衡。最重要的是，坚守多年来让你们成功的核心原则和理念。在让新闻变得有趣、精彩的同时，也一定要维持新闻工作的高标准，为读者提供优质和可信的新闻。同时通过客观的分析和可靠的报道，培养读者对深度报道的兴趣，鼓励他们以更全面的方式，了解新闻事件。

我很欣慰看到，早报已经在这么做了，并通过各种方式，与时并进，维持自己的竞争力。

例如，早报积极开拓网络市场，通过制作视频、运用大量的数码元素等方式，来吸引年轻读者。今天早上我也注意到早报再一次改变了版面设计，风格更加有亲和力，更能吸引人。我希望早报再接再厉，继续求新求变，努力往多媒体新闻机构这个目标迈进。

在新加坡这个多元种族的社会里，早报也肩负着发扬华族文化和推广华文华语的重要角色。

我相信，有很多人会通过看报纸或看视频，来学华文。我也一样。我尽量每天都看早报，至少会看一篇文章，或者看早报制作的视频，练习华语。政府将继续支持像早报这样的伙伴，和你们紧密合作，继续推广华文华语的使用。我们可以通过各种不同的方式，让学习华语变得更轻松和有乐趣。

总的来说，早报这100年的成绩非凡，至今已经是新加坡国内外家喻户晓、令人信任的品牌。我相信早报一定能精益求精，突破自我，继续取得成功。在未来，早报必定将在我国社会继续发挥影响力，而政府也将给你们全力的支持。这也是政府拨款资助新报业媒体信托的其中一个目标。我们希望帮助早报，培养更多人才、提升技能，制作更精良和优质的内容，让更多的读者受益。

《联合早报》在庆祝百年之际，绝对可以为自己所取得的成就和对新加坡所作出的贡献，感到自豪。我相信，只要早报坚守初衷，与时俱进，必定能在未来的20年、50年、甚至100年里，再创高峰，取得更多辉煌成就。再次恭贺早报创刊100周年，祝愿早报百年不怠，百年如新。

（作者是新加坡副总理兼财政部长）

本文是他的演讲稿