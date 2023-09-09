何越：伯明翰政府破产牵动英明年大选

目前伯明翰市政府还远未达到窘迫的地步。但破产已经为政党斗争提供了辩论的最好素材，可以预见，选民将在下次地区选举中，赶走这些令政府破产的工党议员，令其他党派受益。而这，就是对不好好工作的政客们的惩罚。

本周二，英国伯明翰市政府宣布破产。市府发言人说：“市议会已经发布第114条通知，目前预算内年度财务缺口约为8700万英镑（约1亿4800万新元）。”第114条是一项公开宣布存在问题的公告，意味着议会不得做出新的支出承诺，必须在21天内召开会议，讨论下一步该怎么做，并研究台面上的所有选项。在发布第114条以后，地方政府无法平衡账目的行为，将被视为符合法律规定。

破产这词，在中文语境下听起来糟糕之极，甚至如同灾难，房子和存款似乎都将不保。但在英国，个人与公司宣告破产，都是自我保护的行为。宣告破产意味着摆脱很多法律责任甚至欠债，不会进监狱，而且往往不用还债；当然，个人与公司将受到一些温和的惩罚。

英国地区政府宣布破产，亦是自保行为。此事与贪污腐败无关，没有哪个议员将为此受到法律惩罚。但市民生活将多少受到影响：除了保护弱势群体和法定服务外，所有新的开支都必须停止，一些公共与社区服务也将因为资金短缺而终止。