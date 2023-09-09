朱明：印度改国名？为选举却留隐患

印度国大党领袖贾伊拉姆•拉梅什近日在社交平台上证实，印度总统府向二十国集团（G20）峰会与会国代表发出的9月9日晚宴邀请函上写着“巴拉特总统”，而不是通常的“印度总统”。印度要更改国名的说法已经在媒体传得沸沸扬扬，一张印度教徒心目中包括巴基斯坦、孟加拉、缅甸以至中国西藏的大“巴拉特”或“婆罗多”地图，更是激起外国强烈反响。其实所谓国家更名，主要是莫迪政府的选举考量。

巴拉特（Bharat）是梵语词汇，字面意思是“承载／携带”，实际意为“寻找光明／知识的人”。印度在历史上被称为巴拉特，意思正是“寻找光明／知识者”。据《印度快报》报道，Bharat、Bharata或Bharatvarsha词根，可追溯到古印度文献往世书和史诗《摩诃婆罗多》，往世书将Bharata描述为“南方海洋和北方雪域”之间的土地，而印度（India）这个称谓要到英国殖民时期才确立起来，历史相对短得多。

其实被视为印度人民党母体的激进的国民志愿服务团，早就想从民粹主义角度更改现今带有殖民主义色彩的国名了，莫迪政府可能会在定于9月18日至22日举行的议会特别会议上，提出一项把India国名更改为Bharat的决议，这实际是出于明年全国大选的考虑。