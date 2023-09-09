刘惟诚：柔州双补选与伊党“变天论”

尽管马来西亚六州选举已落幕，但这场选举所出现的各种议题，至今在马国政坛挥之不去。国盟作为最大赢家，仍持续炒作团结政府的马来选民支持率，他们甚至向巫统抛出橄榄枝，希望与后者共同为马来族群斗争；而一些原本就不愿意与希盟合作的国阵领袖，比如巫统最高理事诺加兹兰，也借机指责民行党是巫统失去马来选民支持的元凶，要求该党放下所谓的“世俗国”斗争。

这些议题之所以能持续发酵，一方面也是因为柔佛州埔莱国席和新邦二南州席补选，马国政坛无论朝野，对这场双补选的重视程度不亚于六州选举。从团结政府的角度，埔莱补选的成绩将决定团结政府能否继续掌握国会三分二优势。这很重要，因为根据宪法每八年必须重划选区的规定，马国重划选区的时间落在2026年，而以一到两年的法定筹备期计算，政府最迟必须在明年启动这项工作。

在落实降低投票年龄和选民自动登记政策后，马国选民人数大增，令各选区的选民人数严重失衡，因此选委会必定在选区重划中，增加国州席数量。但要增加议席，须要启动修宪，而下议院的修宪门槛是148票，刚好是团结政府目前所掌握的席次。政府掌握席次和选区重划是有直接关系的。国会席次的最后一次变动是2003年，当时执政的国阵在下议院仍掌握三分二优势，可轻松达到修宪门槛，让原有的193席得以增至219席（2005年增至222席）。