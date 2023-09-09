郑荣信：安华的政治红利还有多少？

马来西亚首相安华的政治红利，如同潮起潮落，正面临关键时刻。如果将六州选举视为一场公投，这一观点在我之前的文章《绿潮来袭还是两线制形成？》（《联合早报》8月18日言论版）中有所体现。文章分析了公务员投票倾向以及北部政治根据地的三个州议席落入对手阵营，可以看作是强烈的警示信号。这一现象清晰显示，安华及其领导的团结政府所享有的政治红利，正在逐渐减弱，也就是说，执政的蜜月期已经结束。

如今，马国国民的关注正从政治转向经济治理能力，以及是否制定了切实可行的开源政策。就像任何一个国家的选民在选后政治热情逐渐消退，开始关注日常生活一样，马国同样面临将焦点从政治转向经济的现实挑战。经济治理不仅是成功发展的关键所在，也是衡量政府施政效果的重要标准。

经济的焦点：通胀和股汇经济的强弱是果非因。从经济角度来看，目前马国的关键经济问题，主要围绕通货膨胀、汇率和股市，这也是短期内国民最关切的焦点。在通货膨胀方面，尽管整体消费者物价指数有所放缓，但食品类别的物品价格对广大民众影响最为深远。毕竟，食品在人们可支配收入中占据约三成的比重。特别是B40群体（每月平均收入低于5250令吉，约1528新元），其食品开销占比更高，因此他们面临的通胀压力更大。