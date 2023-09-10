叶鹏飞：一阴一阳之谓道

得对上帝的信仰和科学理性犹如一阴一阳，互为平衡——信仰让理性不至于变得狂妄自大，沦为自以为是的傲慢；理性则确保信仰不会变得极端狂热，异化为邪魔外道。

读日本福岛核排放水新闻所引发的争议，想起了10多年前的一场笔战。当年写了一篇关于思想解放的文章，对宗教戒律有所批评，引来了一位读者的指正，认为文章关于宗教戒律与科学对立的论断有误。当时由于阅历不足，写了一篇文章回应，争论也就不了了之。如今回想，实在惭愧，因为读者的指教确实有道理。

福岛核排放水的纷纷扰扰，主要还是因为很多人把科学政治化。只要认真跟踪新闻，就会知道福岛排放水经过多道工序处理，加上有中国科学家参与的国际原子能机构和韩国专家的认证，以及原子能机构后续对福岛一带海水的实时采样化验，都证明安全性毫无问题。在反对排放者当中，部分是出于无知，另一部分则是揣着聪明装糊涂，那就不纯粹是科学问题了。

在诸如气候变化和冠病疫苗安全性的问题上，或许更能反映人们对待科学的态度。由于疫苗副作用严重案例的报道在各地越来越多，引发了各种阴谋论的猜想。同样的，关于气候变化的争议，也日益成为国际舆论焦点。联合国秘书长古特雷斯7月底警告说：“全球变暖的时代已经结束，全球沸腾的时代已然到来”，激起一些舆论批评他危言耸听；呼应古特雷斯观点的人，则把质疑派贴上“气候暖化否定论者”的标签，科学问题似乎有政治化的倾向。