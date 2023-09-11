李晓林：家长眼中幼教教师的酸甜苦辣

幼教行业能招聘到的人数、教师素质直接影响行业的质量。对应聘者来说，求职也是一个双向选择的过程，如果因为最近的一系列事件而影响幼教教师的就业信心和求职意愿，最终会由整个行业来被动承受这些负面影响。

最近连续爆出幼教教师相关的新闻，从网上流传的几段视频来看，几位涉事教师的举止的确比较粗暴，孩子在哭泣，教师掐脸颊，其他孩子在围观。教师甚至用力按着孩子的头强迫喝水，或者用书本拍打臀部。任何一个家长看到这情景一定会吃惊、愤怒，涉事孩子的父母一定非常心疼，其他幼儿的父母也难免疑窦丛生：我的孩子在幼儿园是否也被粗暴对待？除此以外，另有三名幼教教师因管教行为不当被陆续举报，事件有蔓延之势。

这一系列事件曝光后，新加坡幼儿培育署等相关部门迅速采取措施彻查，当局也迅速制定相关政策，多管齐下、多方配合，为孩童打造保护网。涉事幼儿教师已被捕，配合警方调查。当局指示，对馨乐园旗下各分院的管理措施进行独立审查，一系列组合拳下来，可谓大刀阔斧、雷厉风行。

事件在整个幼教行业闹得满城风雨，人心惶惶。惩治幼教行业中的粗暴行为，维护孩子身心健康，这些都是理所当然的事。但与此同时，不能一竿子打翻一船人，抹黑幼教行业，不能因此造成幼儿家长和教师站在对立面，互相怀疑、防备。有一个事实不容忽视，幼教队伍中大多数人一直都在任劳任怨、默默奉献、真心实意地从事这个行业。我们家就遇到好几位优秀的幼儿教师，留下深刻而美好的回忆。