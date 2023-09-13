金建国：G20峰会呈现中印竞争态势

峰会外交已成为21世纪世界政治的重要内容，一国外交政策的成败，取决于能否让更多国家站在自己的一边。印度是否成功借G20峰会达到自己的目的？有待观察。

二十国集团（G20）峰会始于2008年，背景是为应对金融危机。但在以价值观对立而展开的中美竞争背景下，G20的全球治理功能越来越弱，共识难以达成，即使有共识，没有谁真的付诸实践，而作为大国竞争舞台的作用则越来越显著。

首先，记得G20杭州峰会展现的中国伟大。中国政府于2016年9月在杭州举办的G20峰会，营造出空前的盛况，所展现的大国形象，留给人们记忆的有两点：一是极为奢华的排场，搜狐网站刊出“揭秘G20元首齐聚杭州背后的奢华酒店，惊艳到令人咋舌”一文能说明这点；二是当时《人民日报》刊文“杭州峰会为世界经济开中国药方”指出：“中国认为，世界经济发展到今天……传统经济体制和发展模式的潜能趋于消退……现有经济治理机制和架构的缺陷逐渐显现。世界经济的‘身体机理’出了问题。”显然，中国官方已经认为西方模式落后了，中国应该“贡献中国方案”了。

G20杭州峰会已成为中国外交的标志性事件载入史册。从此，豪华奢侈的大排场和“为全球发展指明方向”成为中国举办国际峰会的特色。中国举办中亚峰会再次惊艳全世界。中国领导人在象征古丝绸之路起点的古都西安，以“唐朝式”的传统迎宾仪式欢迎东亚五国元首，营造出“万国来朝”的宏大叙事，是延续千年的“天下观”。这个“天下观”没有世界，只有天下。