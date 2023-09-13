陈留俊：法语非洲又一次独立浪潮？

近期，非洲中、西部一些国家发生的军事政变震惊了世界，尤其震惊了法国，因为其中绝大多数人口讲的是法语，市场上使用的货币多是西非法郎或中非法郎，人数最多的外国驻军来自法国。难道这些法语非洲国家要再来一次属于自己的独立运动吗？

这恐非空穴来风，有统计称，近三年里，西非和中非有六个国家发生了七次成功的政变，包括乍得、几内亚、马里、布基纳法索、尼日尔和加蓬，这些国家都属法语非洲国家，曾经都是法国殖民地，被推翻的政府都与法国保持着紧密且友好的关系；而政变方在成功后的主要诉求之一，就是驱赶法国的影响力，包括在贸易、投资、侨民、驻军、语言、货币等等方面。诸如此类的表现，都使这些政变看起来更像是针对法国争取国家主权领土完整的又一次独立运动，接续着上世纪五六十年代的非洲反殖民主义浪潮。

究其历史原因，此次非洲政变潮让人突然发现，当年法兰西所属殖民帝国的崩溃，非常不彻底不干脆，以至于留下许多问题，到今天还在持续发酵。与另一个老派殖民帝国英国相比，英国解决殖民地的方式多以培育代理人，分化反抗势力，建立文化联系为主，不再执着于军事存在和经济攫取，所以今天依然能看到许多国家留在英联邦内，保持着与英国相对良性的联系。回顾法国解决殖民地问题的过程，几乎都是在激烈的军事对抗中结束，从越南到阿尔及利亚，法国在二战后打了10多年的殖民战争，最后才不得不悻悻然离开。