伍国：韩国的大国梦或许只能是梦

带有军事烙印的某种强迫症——既强迫自己，也强迫他人——或许既是韩国经济成功的一个原因，也是社会人与人之间相互施加极大心理压力，彼此苛待，并导致攀比、霸凌、自杀，以及其他反社会事件层出不穷的根源。

笔者曾访问韩国数次，也经常在媒体上读到关于韩国人大国野心的讨论，但是不得不说，韩国的野心与实际体量和国民心态，确实不成比例，最终也不可能实现这一梦想。

由于和中国的近邻关系与数千年交往，韩国文化中深厚的儒家文化特性和中国文化印记是难以磨灭的。韩国街头，特别是一些重要古迹，仍以中文牌匾庄重地标识，如韩国王宫景福宫后门的神武门，首尔的东庙（关帝庙），以及笔者在济州岛看到的始建于1420年（世宗二年），最终定址于1653年的文庙／乡校。这所文庙的大成殿坐北朝南，左右分设仪典堂和典祀厅，入口门上有中文牌匾，以汉字行书竖写的“大静乡校”，院内立有石碑，以中文和韩文列出五圣——孔子、颜子、曾子、子思、孟子，和“宋朝四贤”——周敦颐、程颢、程颐、朱熹。从建筑来看，笔者认为这个孔庙兼乡校虽然规模不大，但布局严整，修葺完善，似乎比笔者参观过的上海文庙还要漂亮。

东亚特性和民族特点佛教在韩国的影响也不容小觑。笔者到过首尔市内和济州岛两座佛寺，大殿都恢弘雄伟，备有软垫供信众和游客礼佛，值班人员劝谕参观者以现金方式捐功德和“米钱”。和中国不同的是，和尚并不用敲木鱼的方式主持磕头和敬香。另一系列的信仰就是新兴宗教和邪教。韩国本有自身的萨满教传统，在现代竞争激烈，精神空虚的情况下，越来越多人在寻找信仰的过程中容易被邪教吸引。这也成为韩国一个社会问题。