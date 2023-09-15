郭良平：刀郎与中华文艺复兴

民主自由平等是现代普世价值，但我们看到民主不断为金钱所劫持；市场经济被标榜为自由，但作为生产要素的劳动力不可能是自由的；在新技术革命下，财富的不平等很可能升级为生理上的不平等。复兴的中华文化是否能做得更好呢？

中国大陆音乐家刀郎的新歌集《山歌寥哉》，一发出就成为现象级事件。其中的《罗刹海市》从7月19日发行到8月1日的10天之内，播放量就飙升到80亿次。抖音上翻唱、解说、编曲、配舞的层出不穷。它还被译为各种语言在世界各地翻唱。

传统文化的盛宴专辑的11首歌皆以中国古典文学典故和民歌民谣为背景，由民乐与现代流行音乐合成。配乐是现代的电子琴和电贝斯同古老的中国竹笛的完美结合，刀郎笛子吹奏水平一流。序曲是交响乐的标配，“山歌”本不该有。的确，专辑的《序曲》完全不像山歌，更近管弦乐。它的配器似简单，但效果非常震撼。键盘手张旖旎的那五根纤纤玉指，行云流水般地在琴键上滑翔跳跃、翩翩起舞。这个画面立刻成了经典，被做成各种背景的视频在抖音上铺天盖地出现。《序曲》四分多钟的音乐被用到各种视频场景中，甚至军队演习的节目也配上了它。

这张结合聊斋文本与民间曲牌印象主题的专辑，将雷鬼、摇滚、陷阱音乐（trap）等西洋曲风与中国民间曲调嫁接，比如《序曲》采用的是广西山歌调；《罗刹海市》是东北靠山调；《镜听》是客家闹五更调；《颠倒歌》是栽秧号子；《画壁》是绣荷包调；《翩翩》是江南道情调等。11首歌词的内容之广，涵养之深，由音乐引向诗词、歌赋、小说、散文、戏剧、小调、儒道释诸学、社会、时事、民间传说、迷信、神话等等；横跨大江南北，可谓集中华文化之博大，甚至还点到西方语言哲学。