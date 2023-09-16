梁秉赋：从康有为的经学看戊戌变法

体制内守成（如果不是守旧的话）的阻力，致使康氏的思想终究仅留为纸上的经说，而未能演为具有变革时效的新法。后来主持清末“新政”的朝臣虽再思有所作为，然民心思变，为时已晚，终使中国走上革命的骤变而非立宪的渐变之路。

康有为（1858年至1927年）以著述和言论影响了光绪皇帝，促成清朝于光绪二十四年（1898年6月11日至9月21日之间）施行“戊戌变法”。其实，温和渐进的改革尝试，在有清一代自曾国藩、李鸿章平定太平天国以后试办“洋务”，企图“师夷之长技以制夷”以来，已非新鲜事。然而，这场只维持了约莫“百日”，为时短暂且没有取得什么实效的“维新”运动，却仍在史上留名。这自然是诸多原因使然，而其中之一大要因，应该与这场政改所植基的学理依据，即康有为的经学主张——他对儒学的阐释、对孔子形象的重塑、对儒家经典的解读——颇有关系。

康有为在1891年出版《新学伪经考》，并于1898年1月，即戊戌变法前的几个月出版其《孔子改制考》。这两部书的主旨相互呼应，可说是姐妹篇之作。重温康氏在这两本书中所阐发的见解，或有助于我们从多一个面向，来领略戊戌变法一事的历史意涵及启示。

《新学伪经考》的要旨在于辩说，所有传古文经学的著述，都是由刘歆所假造出来的。康有为认为，刘歆是在西汉成帝和哀帝年间，先伪造出《左氏春秋》，之后再“次第”伪造《逸礼》《古文尚书》《毛诗》。这些“假”的儒学经典之出现，始于刘歆“以伪经篡孔学”，而它们的“布行”则“成于郑玄”。因此康氏断定：自东汉以后，“阅二千年岁月日时之绵暧，聚百千万亿衿缨之问学，统二十朝王者礼乐制度之崇严，咸奉伪经为圣法，诵读尊信，奉持施行”。