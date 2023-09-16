郭兵云：拜登为何唱衰中国经济？

中国上半年经济数据公布后，西方媒体普遍看衰今年及未来三至五年的中国经济。

《经济学人》最近几个月的文章对中国经济十分悲观，它于7月17日在主要经济指标发布当天，刊发《中国经济到底有多困难？》一文，认为中国经济现在困难重重。8月24日刊发《绝境中的中国经济急需救援》一文。《华尔街日报》最近一个月也发表一系列看衰中国经济的文章：《六张图表中的中国信心危机》《大幅降低利率、停更青年失业率数据、中国经济急转直下》《中国40年高速增长结束，路在何方？》。8月，彼德森国际经济研究所（PIIE）主席亚当·普森在《外交事务》上发表《中国经济奇迹的终结》一文，指出中国经济上半年不但没有强劲复苏，反而增长乏力、下行压力大。文章认为，中国正面临越想挽留外资，越让外资产生不安全感的困境，持续了40多年的经济奇迹已经终结。

就在这时间节点上，美国拜登政府除了继续在高科技、中国周边安全等关键问题遏制中国外，也在国际市场对中国信心不足的情况下，加大对中国经济的舆论攻势。拜登最近至少两次在公开场合唱衰中国经济。8月上旬，拜登在出席犹他州一场竞选筹款活动时称，对全球经济而言，中国经济是一枚“滴答作响的定时炸弹”；9月上旬，拜登在访问越南的记者会上说，“国际经济增长乏力及中国政策失当等原因导致中国经济困难重重”“她不再像从前那样拥有武力解决台湾问题的能力”。