高建生：Bharat与印度的崛起

9月召开的二十国集团（G20）峰会，在普遍不看好的情况下，印度硬是以自己独有的周旋技能和叙事方式，让本已难产的联合声明，在会议召开当天就问世。不仅如此，峰会正式吸收非洲联盟作为成员，就应对气候变化形成一定共识；美国总统拜登承诺支持印度成为联合国安理会常任理事国；印度总理莫迪和拜登连同八个国家和地区组织领导人，共同签署建设连接“印度—中东—欧洲”（IMEC）经济走廊的谅解备忘录。会议期间莫迪与各国领导人频频会谈，带领当世主要经济大国领袖光着脚为圣雄甘地默哀，都对印度的国际地位、在发展中国家的影响，以及莫迪本人的政治声望，产生可观的加分效应。

印度与莫迪的高光时刻，自然令人想起今年6月莫迪访美和8月在印度第77个独立纪念日讲话中的豪言：印度将在未来五年成为全球“第三大国”，其实印度外长苏杰生今年5月在阿南特国立大学的讲话中就已明白讲过，当时他以“莫迪治下的印度：一个崛起大国”为题，称印度的崛起存在特殊意义，强调当今印度在国际事务中显然已提升的影响力。

无疑，“印度崛起”是近年来印度举国乐此不疲的话题，尤其在印度经济总量超过法国、英国跃居世界前五，太空技术不断突破，成为世界首个探测器在月球南极附近着陆的国家，这都是骤增的崛起筹码。