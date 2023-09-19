徐海娜：其实错不在李佳琦

这次李佳琦失言激起的社会情绪，是对普通劳动者人格羞辱的一场抗议。这场抗议在心理上是如此沉重，它混合着对成功者的怨恨和对失败的自我挥之不去的怀疑。对于那些困在底层挣扎着维持生活的人来说，认真工作就能改变生活这种话，与其说是激励，不如说是嘲讽。

中国网络直播带货红人李佳琦，最近因一言之失成为众矢之的。据说他在网络上的粉丝超过5000万，很多人即使从来没看过他的直播，多少都听过这个名字。前不久在一次直播时，一位观众抱怨他所售卖的眉笔价格贵，他回应说“哪里贵了？”并让嫌贵的观众找找自己的原因，“这么多年了工资涨没涨？有没有认真工作？”随即成为众人攻击的对象。人们把对现实的不满和怨气都借机发泄出来，即使他道歉也于事无补，口诛笔伐者络绎不绝，一时间呈现墙倒众人推之势。

大家都说，他这次大错特错，一句话得罪了众多网民粉丝，指责他“忘本”和带着“精英的傲慢”的人很多。但仔细想一想，就会发现错其实不在李佳琦，错的是社会中日渐扩大的不平等以及对人的评价标准，还有那些论定输赢、界定成败的标准，把人格尊严与金钱挂钩的种种情形。身处这样的社会中的每个人，可能都是造成自身困境的帮凶。

认真工作，涨工资；付出劳动，获得合理报酬。这本来是一件很正常的事情，为什么现在一说出来就成为众矢之的呢？李佳琦从一个普通的化妆品柜台销售人员，跃升为网传年收入超过18亿人民币（约3.37亿新元）的网红主播，本来是一个努力奋斗改变阶层的励志故事主角，为什么旋即遭人唾弃？难道他比所谓富二代和官二代更不配享有他现在的生活？