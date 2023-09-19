约瑟夫·奈：印度和全球实力平衡

不久前，关于印度和美国两大民主国家的“共同价值观”的声明，或许听上去鼓舞人心，但它们不构成联盟。印美关系的关键是与中国的实力平衡，以及印度在其中所起的作用。

当印度总理莫迪6月在白宫与美国总统拜登会面时，许多观察家认为，一个不断演化的反华联盟正在形成。但这样的设想却有些过头了。正如印度外长苏杰生所清楚表明的，即便在“亦敌亦友”的多极世界中，仍有可能保持长期的伙伴关系，但建立正式联盟并不在考虑之列。

后殖民时代，印度对联盟关系的不信任由来已久。但它也长期专注于中国，至少从1962年两国爆发喜马拉雅边境战争以来就是如此。在卡特政府期间，我曾被派往印度，鼓励总理莫拉尔吉·德赛（Morarji Desai）支持建立南亚无核武器区，以免印度和巴基斯坦之间迅速发展的核竞赛失控。当时接待的印度官员告诉我，他们不希望与南亚的巴基斯坦相提并论，而是希望与东亚的中国相比。

2001年九一一恐袭事件发生后，美国和印度在仍与政府保持密切联系的前外交官员间，启动了长达20年的年度“第二轨道”谈话（例如，美国代表就包括基辛格和霍尔布鲁克（Richard Holbrooke）这样的人物）。印度与会者与美国同行一样，都对阿富汗和巴基斯坦的卡伊达（Al Qaeda，又称基地组织）和极端主义威胁感到担忧，但他们也明确反对美国将印度和巴基斯坦“视为一体”的倾向。