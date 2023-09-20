张田勘：正视人类的毁灭之途

人类并非理所当然地拥有和栖息于地球，而是必须从《奥本海默》电影散发更多的思维和行动，控制和禁止核武器，尤其是要控制那些想用核武器来侵占别国领土、奴役他国人民的战争狂人，以保护人类和其他生物。

由克里斯托弗·诺兰执导，基里安·墨菲、艾米莉·布朗特等主演的电影《奥本海默》已在全球陆续上映，中国也于8月30日开始公映。影片再现了世界上第一枚原子弹研发的过程，同时也再次提出一个人们避不开躲不过的真正的灵魂拷问：人类通过自身的魔法之手打开潘多拉魔盒之后，能把核武器这个魔头降伏吗？换句话说，核武器会毁灭人类吗？

无独有偶，近日中国研究人员一项研究表明，80多万年前，人类几近团灭，原因是发生了大自然的巨大灾难。当时人类只剩下1280人（详情见下文）。这些情况表明，大自然和核武器都可能毁灭人类，但是，与其说核武器毁灭人类，还不如说人类自己毁灭自己，因为核武器是人造出来的，也是人在使用。

早就有无数人在探讨核武器带来的是毁灭还是生存这个问题，只不过借《奥本海默》电影，由主人公奥本海默再次艺术地提及和巧妙地作答。虽然奥本海默并未直接回答这个问题，但他借助他喜欢的文学作品之一《薄伽梵歌》中的一句话，间接但也是肯定地回答了。在与女朋友的激情过程中，女友让奥本海默诵出了答案：“现在我成了死神，世界的毁灭者。”