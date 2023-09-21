陈刚：大国间互去风险有利于全球南方

在北方大国纷纷去风险化的形势下，全球南方正面临难得的发展机遇，全球产业链和供应链将在很多南方国家重新布局。从南方世界来看，虽然面临天时地利的大好局面，但关键还在于“人和”，才能抓住机遇。大国之间的去风险化政策与它们的南方发展计划，是同时推进的两大战略，是一枚硬币的两面。

今年以来，欧美领导人纷纷用“去风险”（de-risking）一词取代过去的“脱钩”（decoupling）提法，意指和中国的经贸联系由于过于紧密，无法实现完全“脱钩断链”，因此只能出于规避风险考虑，迁出部分产业链并实现贸易投资的多元化。

中国官方虽然明确反对西方“去风险”的概念，但其实出于国家安全和地缘战略等考虑，也将去风险付诸行动，逐步减少对来自西方的投资、技术与市场需求的依赖。在大国间互去风险的形势下，大量来自这些大国的资本、人力和技术支持将流向全球南方（Global South），惠及广大发展中国家。

分散化是未来趋势过去20多年，在中国加入世界贸易组织的背景下，全球产业链和供应链重心加速东移，中国成为世界工厂，在很多产业领域提供零部件、进行组装并出口成品，欧美市场则是消化这些产品的最大需求端，美元和欧元是促成这些交易的最重要货币媒介。