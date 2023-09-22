李林杰：中国道德立法须三思

道德的法律化进程，必然伴随道德的政治化进程，法律的道德化必然连带政治的道德化，这是很危险的。政治与道德挂钩，并不能改变政治中斗争的内核，反而使得是非善恶的道德，成为政治斗争的工具，一旦弥漫化，最终带来的是社会道德的解体与集体良知的坍塌。

中国近日拟修订《治安管理处罚法》，第43条把“有损中华民族精神、伤害中华民族感情”的言行列入处罚范围，但因缺乏细化阐释，在互联网上业已引发争议。据报道，中国人大网显示，《治安管理处罚法（修订草案）》经过全国人大常委会会议审议后，从9月1日起向公众征求意见，为期30天，截至9月1日，经已收到8万9219人提出的10万9733条立法意见，大部分意见集中于第43条的斟酌上，诉求慎重立法。

既有之集中于此条的法学讨论有两点：一、所新增之“中华民族情感”作为“法益”——即法律所想要调整保护的对象——在既往的法律中几乎不曾出现，违反立法的规范要求。如果贸然增加此项法益，则意味着涉及立法目的的根本性重大修改。这不是简单的《治安管理处罚法》所能承担的立法资格，须上一位阶法律有调整在先，才可循序跟进。

二、所新增之“有损中华民族精神，伤害中华民族感情”之违法行为陈述，内容缺乏论证力与合理性，难以认定，无有标准，而对行为本身没有限定，则易造成执法权的实质下移，以及裁判权的实质扩大，违背行政合理性，易成为所谓“口袋罪”。由此带来法益增设的合法性缺失问题，与违法行为设定的合理性缺失问题，前者的贸然增加，使得法律体系缺乏逻辑一致；后者则在具体可执行性上容易造成较大流弊。综上为关于43条的主要法学讨论。