张锐：“印度制造”开足马力要弯道超车

15岁至59岁年龄组的劳动力占总人口比重高达80%，人口中位数年龄仅为28.2岁，25岁以下人口占到总人口一半，35岁以下人口约占总人口60%，可以肯定地说，印度是全球最“年轻”的国家之一。

今年以来，德国、中国、日本以及韩国等制造大国与强国的制造业采购经理人指数（PMI），集体破防并一直被压制在荣枯线50%以下，但印度则完全不同，至8月底该国制造业PMI已经连续26个月超出50%，并且8月份的PMI升至近三年的次高水平。这种一枝独秀的景象表明，“印度制造”似乎正在聚力弯道超车。

提及“印度制造”，首先让人联想到的就是印度的仿制药。作为发展中国家制药产业最强的经济体，印度的药品产量位居全球第三位，疫苗产量占全球60%，仿制药供应量占全球20%。除仿制药制造外，还有作为印度支柱产业的纺织业与汽车制造。印度是全球目前仅次于中国的第二大纺织品生产国，总额超360亿美元（约500亿新元）的印度纺织品与服装贸易，占到了全球市场的4.6%。在汽车制造方面，印度汽车工业贡献了国内生产总值（GDP）的7.1%和制造业的49%，其中塔塔汽车公司是印度最大的综合汽车公司和最大的商用车生产商，目前年营业收入380亿美元，为世界第二大客车制造商。

全面地评判，印度在全球制造业宏大方阵中的确拥有一席之地，尤其是仿制药制造具有其他任何国家所不可比拟的技术、资源与市场竞争优势。尽管如此，印度既算不上是制造大国，更称不上制造强国。一方面，印度嵌入全球制造业分工，尤其是产业链关键部位的覆盖面非常有限，且深度不够；同时海外生产加工能力的羸弱，限制了其全球扩张以及面向用户进行有效圈层的步伐。另一方面，印度制造业并未形成完整的产业体系，许多行业不得不依赖国外产业链的产品供给，至多印度也只能是一个终端组装基地，在国际市场竞争中的话语权，难免不被大量稀释。再者，印度十分缺乏有影响力的国际驰名品牌，总共仅七家企业进入世界500强，其中制造企业只有塔塔集团一家，即便是驰名全球的仿制药，也难逃终身贴牌之困。受到以上短板的制约，世界银行发布的数据显示，目前印度制造在全球制造业的占比只有3%。