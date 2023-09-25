翁瑞芬：投资诊断技术 发挥预防保健重要作用

政府意识到数码诊断的变革潜力，在今年7月推出数码医疗推进中心，旨在促进数码医疗解决方案的开发和部署。去年，卫生部推出“健康SG”计划，意在帮助国人采取积极步骤预防患上慢性疾病，维持更健康的生活。投资诊断技术以实现疾病的早期检测和预防保健，是这项工作的一大关键。

新加坡医疗保健体系正处在一个转捩点。随着人口不断老龄化，预计到2030年，本地每四个人中就有一人是65岁或以上的年长者，他们患上各种慢性疾病的概率也随之提高。面对这些挑战，我们有必要仔细研究医疗保健领域中经常被忽视的一个环节：诊断技术。

诊断技术可发挥重大作用的一个最明显例子，就是在冠病疫情肆虐期间，新加坡如何通过尽早、适当的病毒检测，在疫情各个阶段及时有效地控制疫情扩展。在疫情早期，由新加坡研制的Fortitude试剂盒是全球最早推出的试剂盒之一，同样有本地研制的Resolute试剂盒，则为提高检测效率作出了巨大贡献。如此快速的反应，使得新加坡能够迅速确认受感染者并控制病毒的传播，成为最早一批可以安全重新开放边境的国家。

用于早期诊断和个性化治疗的创新技术新加坡致力开发诊断技术的决心，体现在2014年创立诊断发展中心（Diagnostics Development Hub，简称DxD Hub）等举措上。这个由新加坡科技研究局（A*STAR，简称新科研）主导的全国诊断产品开发平台，汇集了临床医生、研究人员、法规、企业家和业界专业人士。他们相互协作，加速创新诊断解决产品及方案的开发和推出，满足了不断变化的医疗保健需求，也提高患者的治疗效果。