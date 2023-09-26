郭永秀：刀郎《罗刹海市》展现旋律震撼

近月来中国歌手刀郎的《罗刹海市》一曲风靡整个华人世界，外国人也跟着为之疯狂。翻译、改编、重唱的版本多得不得了。据说开始播出的几天内，点击率就达到几亿。一个多月来，这首歌的点击量已经达到400亿以上，简直匪夷所思、史无前例。于是评论家的分析文章纷纷出现。

有些人说这首歌是刀郎为他以前所受过的侮辱复仇，在讽刺以前批评过他的几位著名音乐人。更有甚者对号入座，说这首歌所说的“罗刹国”就是美国，内容是在讽刺美国社会的乌烟瘴气，也有说是在讲德国，一些台湾人则说这是对习近平的批判……众说纷纭，真是语不惊人死不休，有些推论叫人失笑。

为这首歌的歌词导读的人很多，所以不必再解释。初看歌词像一首晦涩的现代诗，读起来满头雾水。与晦涩诗不同的是，它经得起仔细推敲，歌词也能解释清楚，只是不同人有不同的诠释和见解。歌词大部分来自清朝康熙年间蒲松龄所著的奇闻轶事小说《聊斋志异》，但也提到一些中医名词，甚至提到奥地利哲学家维特根斯坦的学说，由此可见刀郎的见识和文学修养并不低，写的并非所谓“给农民听的歌”。别说农民，一般人若对中国古典文学不熟悉，也未必听懂《罗刹海市》。其实所谓的“农民”，指的应该是普罗大众，人人都能欣赏的歌又有什么不好呢？为什么要贬低农民？