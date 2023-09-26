符婉月：别浪费幼儿园虐童事件危机

笔者期待各方把握这次契机，从幼儿培育署到业者，从教师到家长，对于如何全面改善幼教的素质，勇于摊开来讨论，包括：调整师生比例，对幼儿园环境的舒适度和有效性设定标准，通过家长教育提升家长的素质等等。

当国人的注意力都集中在幼儿园虐童事件时，不晓得多少人留意到不久前另一起更严重的学生事件？本地著名国际学校东南亚世界联合书院（UWCSEA）一名11年级学生，在柬埔寨进行海外活动时，不幸遇车祸罹难。UWCSEA的这项海外课业活动，全程没有成人陪伴，学生四至六人一组，自己安排行程，完成作业，教师的责任是从旁协调监督。

发生如此重大的不幸事故，UWCSEA并没有像惊弓之鸟，采取反射性的对策，立刻宣布从此取消海外课程项目，或改变教学方针，凡事加大教师的干预。相信该校多数学生和家长，也不会提出这样的要求。因为校方和家长都清楚该校的教育理念，像这类海外课程项目的目的，除了锻炼学生独立自主，也开拓年轻学子的国际视野，培养批判性思考和提出解决方案的能力。

姑且不论我们是否赞同学校让心智未成熟的少年人，在没有成人陪同的情况下自己出国，事件的调查结果和后续发展如何，尚未定案，但人家对于自己的办学宗旨和决策，信念坚定，这一点值得我们学习。