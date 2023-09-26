阿肖卡·莫迪：印度无法像中国那样成为经济超级大国

当中国凭借深厚的人力资本，以及更良好的性别平等状况，屹立于新旧经济前沿之时，印度领导人和他们的国际同行，却在吹嘘一种无法得到历史验证的能力。相比之下，印度可能陷入毫无根据的盲目乐观之中。

1985年3月，《华尔街日报》给予了印度新任总理拉吉夫·甘地极高的评价。在一篇题为《拉吉夫·里根》的社论中，该报将时年40岁的甘地比作“另一位我们熟知的著名减税者”，并宣称放松管制和减税在印度引发了一场“小型革命”。

三个月后，在甘地访美前夕，哥伦比亚大学经济学家贾格迪什·巴格瓦蒂（Jagdish Bhagwati）更是对他赞不绝口。他在《纽约时报》上写道：“印度比今天的中国更像一个等待发生的经济奇迹。如果奇迹得以实现，那核心人物将会是其年轻的总理。”巴格瓦蒂还赞扬了甘地降低税率和放松监管的举措。

1980年代初是一个关键的历史时刻，中国和印度这两个全球人口最多且人均收入几乎相同的国家，都开始实行经济自由化和开放。这两个国家都引发诸多关于“革命”和“奇迹”的预测，但当中国在人力资本发展的强大基础上快速增长时，印度却在这一方面做得不够。中国已成为一个经济超级大国，关于印度将成为下一个经济超级大国的预测，则还停留在炒作阶段。