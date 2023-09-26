陈留俊：美国又一次站在技术革命风口上？

美国国会山9月13日大咖云集星光熠熠，这也许不是世界上最光鲜亮丽的一群人，却差不多是可以改变人类命运的一群人，因为他们代表着当今世界最先进的科技水平，掌握着持续发展的潜力，还引领着未来前进的方向。这些人包括微软创始人比尔·盖茨和现任总裁纳德拉（Satya Nadella）、特斯拉和SpaceX的总裁马斯克、Meta总裁扎克伯格、OpenAI总裁山姆·阿尔特曼（Sam Altman）、英伟达（Nvidia）总裁黄仁勋、谷歌总裁皮查伊（Sundar Pichai）、IBM总裁克里希纳（Arvind Krishna）等。他们是收到美国参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）的邀请，参加一个叫“人工智能深度论坛（AI Insight Forum）”的活动，共同探讨AI的现状、趋势、问题及监管等等议题。

马斯克在离开国会山时说，“这必将是记入历史并对人类未来文明极为重要的一次会议”，而他只能算是AI领域的一个后来者，刚刚创立了估值在200亿美元左右的xAI公司，还不得不寄希望于从谷歌、微软、OpenAI等这些先行一步的企业巨头挖到人，才有可能正式运作，后面这些科技巨头早已在AI方面超前一步了。

舒默在论坛中告诫这些科技巨头，“如果你们走得太快，会损害很多东西；就像欧洲曾经走得很快，现在他们不得不走回去。”他以欧洲冒进的历史为参照，代表美国政府要求对这些企业的AI发展加强监管，并认为现在已经到了刻不容缓的地步。