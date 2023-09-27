潘永强：新政权未摆脱旧国家

所谓新国家，不是挑战宪政规范下的现有体制，而是因应民主化的到来，透过各种政治经济改革，改造国家机关的效能、价值与文化，塑造新的国族建设方案，扩大社会联盟，才能重塑国家的性格和精神。

马来西亚在2018年实现首次政党轮替，惟民主政权很快就崩塌，却在2022年创造第二次政党轮替，政局变化经历曲折起伏。观察马来西亚新兴民主面对的问题，可以说是只有政党轮替，没有政治和社会转型，包括族群和宗教纷扰，都是社会尚未完成转型所致。它催生了新政权，但没有摆脱旧国家，国家体制和社经结构没有转型。

但凡成功的民主化案例，绝不是停留在从旧政府到新政府，还须要呈现新的国家性格，以及有别于过去的社会共识。在1998年起的马国民主运动不断冲击下，新的权力集团取代了旧政权，但是还没有走出旧国家的性格，遑论新国家的出现。

马来西亚是在1957年独立，但第一次建国其实在1970年代初。当时形塑的国家机关延续至今，目前的文化、经济和政治结构，是五一三事件之后才确立，与1957年独立时的国家精神有别。当年巫统在社会危机中创建了一个新国家，确立了国家文化政策、新经济政策、强化官僚机关，以及对外关系转型。即使50余年后政党有所轮替，但新政权继承的还是原来的旧国家。