杨军：美印结盟为何难成正果？

印度除了须要面对已故新加坡领导人李光耀生前一针见血指出的那些棘手的内部结构问题外，还须面对另一个问题，即印度外交的反复无常。这使得美印关系从一开始就在友好和敌对之间摇摆不定，而深受缺乏信任与尖锐分歧的影响。

《美印联合声明》的签署不仅正式宣告美印结盟已初具雏形，而且出乎很多人意料之外，因为一般并不太看好美印结盟，但这次结果说是美印关系上的一个里程碑亦不为过。因为双方的合作面已超过所有盟国，几乎涵盖包括政治、军事、文化、教育、科技等方方面面的细节。

可以说，中美博弈以及俄乌战争中的最大赢家应属印度无疑。新德里不仅在俄乌战争上两面平衡，两头讨好，既表示态度中立而赢得普京好感，趁机从俄国的石油天然气中大赚特赚，又因莫迪对普京的直面批评而大获西方好感，为各国竭力拉拢争取。而且因中美博弈之紧张持续加剧，尤为美国所看重，并使得印度在美国全球战略布局中的重要性急剧提升，以至于拜登政府必须有求于印。《大西洋月刊》特约撰稿人迈克尔·舒曼（Michael Schuman）为此写道：“甚至容忍莫迪政府日益威权的取向。美印关系的这种矛盾不仅使拜登政府奉行的自由民主价值观受到印方质疑，也挑战美国基于冷战经验的联盟战略。”

显然在美国开启的此次新冷战雏形中，欲借助印度联手遏制中国之目的已昭然若揭，其印太战略也就由冷战时的“联巴（巴基斯坦）抑印”调整成“联印抑华”，就像二战及其后美国由原先奉行的“联华抗日”战略，在冷战期间摇身一变为“联日抗华”一样，使日本成为战后亚太最为得利的渔翁。