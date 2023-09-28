斯蒂芬·罗奇：数字上的美中脱钩

数字不容质疑。从美国的贸易逆差构成中逐渐摆脱中国的变化，以及这种贸易转移所意味的与以中国为中心的供应链的分离，脱钩的足迹已显而易见。无论如何称呼它，是去风险或脱钩道路上的渐进式步骤，都无法避免对美国经济的有害影响。

美国政客搅乱经济政策辩论的历史由来已久。有些人会承认现实，比如在小布什（George H.W. Bush）将所谓的供给侧减税政策描述为“巫毒经济学”的时候。但也有太多的人歪曲经济统计数据和分析，以达到自身的政治目的，比如“现代货币理论”或那些“指责赤字者”（deficit scolds）。

当前关于美中脱钩的辩论就是个很好的例子。从总统拜登开始，美国政策制定者终于意识到主张全面脱钩毫无意义。财政部长耶伦声称这会是“灾难性的”，国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文也否定了这种可能性，强调创纪录的双边贸易额已经初步证明，脱钩对这两个紧密结合的经济体来说，根本不可能发生。

但细看这些数字，能让我们做出更加细致入微的评估。美中双边贸易（货物和服务进出口）总额，在2022年达到创纪录的7609亿美元（约1万零406亿新元），但是，国内生产总值（GDP）及其大多数主要组成指标也都打破了纪录，而且这些数字都是以未排除通胀因素的名义美元来表示的。按照当前的通货膨胀环境，许多指标的当前美元估值几乎每天都在刷新纪录。这对我们了解实际经济活动的起伏，并无多大作用。