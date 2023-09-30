王彼得：没有主义，才是李光耀主义

“他是人，不是神。”这句话出自他女儿李玮玲之口，说父亲一再表示不想被人崇拜。我借用来进一步定义我认为的李光耀。确实，他是人，因而也就有脆弱性，以及软的一面，晚年还应该有孤独感，毕竟能和他站在同一个高度的知交，已相继离开政治或人生舞台。

每天，审阅《联合早报》言论版上的文章，由于是议论性质，很少会让我动情，但上周的一篇《遥寄李光耀——一名尼日利亚客人的心里话》，读着读着，竟不能自已，眼眶都湿了。

作者赵敏说，他不久前为一户尼日利亚人家定制了私人游行程，带他们走访了几天后，和男主人有过深谈，从中发现，客人对建国总理李光耀，以及他以毕生心血打造的新加坡充满了敬仰，连带地也哀叹自己的国家和民族，上亿人竟出不了一个李光耀式人物，以致积贫积弱，到今天还是腐败不堪和一片脏乱。对比新加坡取得的成就，以及新加坡人所过的幸福日子，根本是一个天一个地。

文章的写法很特别，作者多以第一人称视角，代他的客人直抒胸臆。但开始之前有一小段叙述很有画面感，是客人在临走的前一天，要求去旧国会大厦，想近距离检视李光耀曾经讨论国事的地方。作者这么描述：“客人站在李光耀坐过的座位旁凝视了很久很久，缓缓伸出手微笑着说：李先生您好！保持着握手姿势好几秒钟才放下。一霎那我看见他眼里泛着泪水。随后他慢慢坐在写有李光耀名字的位置上，沉思很久……”