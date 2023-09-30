李显龙：我国需要凝聚和启迪国人的华文媒体

作为一个负责任的新加坡媒体，早报必须竭尽所能，避免被他人左右，以维护自己的公信力。我很欣慰，早报坚守自己的核心原则，在报道新闻时，一直保持独立客观。我们今晚要肯定的，不仅是早报这100年来对新闻事业的卓越贡献，更是早报今后在启迪民智、团结国人和参与国家建设所继续扮演的重要角色。

新报业媒体信托主席许文远先生、新报业媒体集团总裁张丽琳女士、华文媒体集团社长李慧玲女士、《联合早报》的编辑、记者们、各位来宾，大家晚上好！祝大家中秋节快乐！

很高兴今晚能和大家一起庆祝《联合早报》的百年报庆。

这是新加坡华文报历史上的一个里程碑，意义非凡。让我在这里祝贺《联合早报》生日快乐，越办越好，更上一层楼！

早报百年事迹

早报这一百年来，一步一脚印，不断创新求变，才能够屹立不倒。

大家都知道，早报的前身是1923年由陈嘉庚先生创办的《南洋商报》和1929年由胡文虎先生创立的《星洲日报》。当时这两位华社领袖办报的目的，不只是为了让当地华侨了解家乡情况，也为了教育民众，还有他们自身商业的考量。

从那时起，这两份报纸便和新加坡一同成长，并见证和记录了我国多个重要的历史事迹。例如，1965年新马分家，本地的《南洋商报》和《星洲日报》也同马来西亚的同名报纸分道扬镳。本地的这两份华文报，更大地发挥新加坡媒体的角色，加强新加坡人的身份认同。

1983年，《南洋商报》和《星洲日报》合并，成为了我们今天所熟悉的《联合早报》。

早报承载了一代代新加坡人的集体记忆。相信许多人都和我一样，每天必做的一件事，就是阅读早报。

今时今日，早报不只是服务本地读者的华文媒体，也让外界听到和了解新加坡华人社会独特的声音和观点。

早报能够成为本地乃至亚洲具有权威的华文媒体，取决于三大要素：

客观报道，贴近民心

第一、客观报道，贴近民心。早报团队坚守新闻从业员的操守，翔实报道、还原新闻事件的真相。

因此，它深受读者信赖，并且始终是读者生活中不可或缺的一部分。

尤其在今天的数码时代，即便面对许多新媒体的竞争，早报依然以专业与高水准的报道和精辟的分析，持续吸引读者的眼球。

在冠病疫情期间，早报也扮演了关键的角色，为读者提供关于疫情最及时、最准确的消息。这有效遏制了假新闻的传播。

造福社会，传承文化

第二、造福社会，传承文化。作为新加坡的主要华文报，早报也有社会使命，在加强国人的身份认同感和社会凝聚力方面，不断作出贡献。

记者和编辑以高度的敏感性和细微的洞察力，为读者梳理复杂课题的来龙去脉，帮助他们更深入了解许多和他们息息相关的政策以及国内外发展。

尤其在现今信息碎片化的大环境里，这有助于凝聚国人的共识，对保持社会团结，至关重要。

此外，早报举办各种文教活动，不但丰富了我国的多元文化遗产，也积极发扬我们独特的华族文化。

例如，早报所举办的“定格百年摄影展”，利用照片来记录对新加坡的回忆。

早报也邀请来自世界各地的作家到新加坡，促进文化交流，为本地的文化界注入活力，也让世界了解新加坡的文化生态。

以新加坡视角看天下事

第三个要素，以新加坡视角看天下事。早报最宝贵的特质之一，就是你们一直以来以独特的新加坡观点，报道国际事件，同时也是个提供多元、理性观点的平台。

例如在报道有关两岸三地的新闻时，早报提供自己的独立分析，从新加坡的立场，来解释局势的发展。

早报也刊登来自世界各地，包括美国和中国等，不同观点的评论，让本地与海外读者更全面地掌握信息，分析时事。

这就是早报和世界上其他华文报有所区别的地方，也是早报独有的价值。

尤其在现在的国际环境里，各国不仅试图利用言论影响彼此的人民，甚至设法左右境外媒体的立场。他们还希望用种种方式，说服其他国家的人民站在他们那一边。

为了对抗这样的影响，早报必须维持清楚的编辑立场，并拥有足够的独立内容，才能继续为新加坡发声，维护新加坡的利益。

早报绝对不能被其他人利用，来散播一些对新加坡不利或不符合国情的言论。

在刊登外国作者的文章或评论时，早报也要确保读者清楚知道，这些人是在替谁说话，同时明白这些言论并不代表早报的立场。

否则，读者可能会质疑，早报是不是失去了独立性，或是在选边站。

当然，随着全球地缘政治局势日益严峻，许多媒体机构，包括早报，也不可避免地被指责偏袒某些国家。有些人说早报的报道支持中国的立场。也有人说早报的分析倾向美国。

作为一个负责任的新加坡媒体，早报必须竭尽所能，避免被他人左右，以维护自己的公信力。

我很欣慰，早报坚守自己的核心原则，在报道新闻时，一直保持独立客观。这也是早报能建立良好的信誉和口碑的原因。

求新求变，迎向未来

除了来自国际局势的挑战，早报也面对另一个难题，那就是日新月异的数码科技，已经颠覆了整个媒体生态，并且彻底改变了人们获取信息的方式。

这个趋势，不仅影响了早报。几乎每个印刷媒体都必须面对。

即便是习惯每天看报的人，也未必看印刷版报纸。我们身边年纪较大的朋友，也有不少人改看电子报了。

所以Uncle、Auntie也意识到，时代不同了。要跟上时代的步伐，我们就要活到老学到老，不断掌握新技能。

我很高兴看到，早报和义安理工学院合作推出“乐龄数码学堂”，让学生一对一，指导年长人士学习上网看新闻，以及掌握其他有用的数码技能和知识。

有了年轻朋友的鼓励与陪伴，年长一辈掌握新科技时感到更加轻松，也更有信心。

久而久之，大家的生活都越来越离不开数码科技。

从小就生活在这种环境的年轻人，就更不用说了。他们根本不需要靠一份报章或是一家媒体得知天下事，而可以通过各种社交媒体平台，获取资讯。

早报面对的艰巨挑战，是在竞争激烈、选择众多的网络世界里突围而出。

早报也的确在这方面做出了不少尝试，并且有不错的成绩。

例如，早报不久前做了街访，问国人的退休计划以及他们对共同前进配套的看法，并将访问制作成视频，把老百姓最真实的反应呈现在观众眼前。

这个视频在YouTube的观看次数如今已经超过6万，在早报的脸书上，观看的人数多达22万。

除了在YouTube、Instagram和TikTok发布视频，早报也制作其他的数码内容，包括专属的播客平台和新闻直播节目等，题材包罗万象，应有尽有。

由此可见，早报对时代潮流以及受众的喜好非常敏感，深知要继续获得受众的青睐，就必须不断求新求变，一步步转型成为全方位多媒体新闻平台。

早报能突破自我，是一件好事。但没有人知道，媒体业在未来10年还会有什么变化，人们的媒体使用习惯又会经历什么样的改变。

就如李慧玲社长所说，油墨味道的时代已经快要结束了。10年后，报纸油墨在手指上留下的印记，或许只是我们这一代人脑海中的回忆。

但无论新闻的传播方式如何改变，不会改变的是，我们必须继续拥有高素质和客观的新闻报道，备受信赖且有影响力的新闻工作者，以及能够凝聚和启迪一代代新加坡人的华文媒体。

而我有信心，早报会随着需求的改变，随着科技的进步，与时俱进，继续履行它的社会使命和历史任务。

这也是政府拨款资助新报业媒体的原因，因为我国需要优质且具有权威和影响力的主流媒体。

今后，政府依然会助早报一臂之力，让你们继续做新加坡人信赖的新闻和资讯来源，以及贴近民众生活的良伴。

早报人是最宝贵的资源

回顾早报100年，最值得我们敬佩的，是在漫漫路上砥砺前行的早报人。是你们的努力和付出，成就了今天的早报。

其中，编辑和记者更是一份报纸的灵魂人物。早报的采访和编辑团队，为读者带来了深入浅出的新闻报道。你们坚持追求真相，并且精益求精。

今天很高兴看到很多资深报人也到场，一起庆祝早报这个里程碑。如果没有你们打下的基础，早报也不会有今天的成就。谢谢你们！

常言道：“前人种树，后人乘凉”。过去100年，一代代早报人不畏艰辛、前赴后继，让早报从一棵树苗长成了参天大树。如今，这棵树已经枝叶繁茂，硕果累累。

但我想，新一代的早报人并不只想在这棵大树下乘凉，而是要像你们的前辈那样，继续做浇灌和滋养它的“种树人”。这样，早报才能在新时代里，薪火相传，再攀高峰。

我们今晚要肯定的，不仅是早报这100年来对新闻事业的卓越贡献，更是早报今后在启迪民智、团结国人和参与国家建设所继续扮演的重要角色。

祝愿早报再接再厉，为下一个百年继续谱写辉煌的新篇章，成为更有影响力、更加出色的世界级华文媒体

最后祝愿大家在这个中秋佳节，圆圆满满！

谢谢！

作者是新加坡总理

本文是他于《联合早报》百年报庆晚宴演讲全文