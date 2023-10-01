陈迎竹：茶杯里是风波还是风暴

关键是主政者能拿出什么手段、多少本钱，能把一场风暴的本质看得多深、多广？

许冠杰在1979年的歌曲《加价热潮》和其他代表作，不但反映上个世纪70年代香港社会与经济兴旺、躁动、股市大起大落、市民大喜大悲的情绪，也深度刻画了普罗市民的心声，乃至折射当时亚洲四小龙的几许脉动。这是歌曲当时能在新马引起很大共鸣的原因。

那是一个经济高速起飞，却不能避免冷战下自由体系波动影响的时代。政府操盘得当的经济体都顺势崛起，人民收入随物价上涨，生活随国际贸易的热络改善。整个好景大概持续到1990年代亚洲金融风暴之前，期间也有景气循环和经济高低波动，但打工仔的生活水平和收入大致能跟得上。那一代人的下一代也能顺利成长，并且很多都有更好的前景。

但四小龙和日本后来各有天命。日本陷入30年通缩，导火线是日本央行在1989年的暴力加息，刺破了高杠杆下的资产泡沫。此后从消费到投资都信心不足，但日本人还是要庆幸自己在普遍富裕后才陷入这种困境。韩国社会民意更在乎真正的民主体制，形塑现代韩国经济面貌的独裁者朴正熙被刺杀，经济和外交都表现良好却因为维持威权统治镇压民主的全斗焕黯然下台，但韩国的经济根基从此稳定。台湾抓对了高科技的方向并持续投入，形成绝无仅有的生态链，打造了自己世界级的一片天。香港在回归后即便很多社会福利越来越好，却始终没有解决社会最关心的住房问题和政治代表问题，成为政治撕裂的深层诱因之一。