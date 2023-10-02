熊浩：印加“特工疑云”考验西方国家

加拿大总理特鲁多9月18日在国会提到，加拿大安全机构正在调查的一起加拿大公民被杀事件，可能与印度政府特工有潜在的联系，并且敦促印度方面配合调查。同一天，加拿大外交部还宣布驱逐一名印度外交官。据称这名外交官员是印度海外情报机构驻加拿大的主管。如果实际情况真的如加方所指控那样，上述事件将会是对加拿大国家主权的一次严重侵犯。作为回应，印度外交部发表声明否认指控，并称为荒谬和别有用心，还以驱逐一名加拿大外交官作为对等还击。

此次双边外交冲突，可能恶化西方国家与印度的“友好关系”。作为潜在“战略摇摆者”的印度，在东西方矛盾加剧的时代大背景下，如果能彻底倒向西方，会极大程度拓展西方国家的外部实力。出于此种考虑，在二十国集团（G20）峰会期间，包括拜登等五眼联盟国家领导人，曾向印度总理莫迪表达对此事的关切。美国国家安全顾问沙利文21日在对此事关切的同时，否定了“美加存在分歧”的说法，并称不会因为与印度发展关系而忽略此事；加拿大提到可能存在的暗杀事件，不会得到“任何特殊豁免”。

这次加拿大与印度之间的外交事件，使外界的视野聚焦到印度国内尖锐的分离主义和民族主义矛盾。尽管印度国内的地区政策和民族宗教政策长期受到西方关注，但是印度近年来被西方视作可能制衡中国、在亚洲地区具有影响力的大国，西方并未在国际上对其发难。此次加拿大对印度的指责，或许会使得外界投资者，特别是来自西方国家的投资者，对印度国内市场以及印度与西方国家之间的关系，有新的评估。