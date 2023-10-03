顾尔德：华为新手机对中国半导体业意味着什么？

为什么华为在新机发表会上，没有特别强调麒麟9000S晶片？研究半导体产业的台湾中研院学者吴介民指出，大陆新近推出的“大基金第三期计划”投资411亿美元（约561亿新元），许多资讯通信相关业者都在垂涎。换言之，不论未来麒麟9000S晶片是否符合经济效益、会不会持续生产，都能从大基金拿到不小的补助。

中秋节前几天，9月25日中国大陆华为举行秋季新品发表会。影剧天王刘德华替华为高端品牌手机Mate 60 RS Ultimate Design代言，成为全场焦点。这款订价1万1999元人民币（约2285新元）起跳的Mate 60 RS手机，是之前引发全球关注的Mate 60 Pro的豪华版；两者都同样使用中芯国际生产的7纳米麒麟（Kirin）9000S晶片。

不过，发表会上并未特别介绍这款晶片，似乎是要刻意降低外界对它的关注。

华为老板任正非很敢于花大钱投资技术研发、招揽国际人才。华为在2004年成立的海思半导体，是中国大陆最大的无厂半导体（编按：fabless semiconductor，指只从事硬件晶片的电路设计）设计厂，在大陆市占率超过美国高通（Qualcomm）。麒麟9000系列就是海思在2020年所发表。海思具设计能力却无生产能力，过去9000系列是交由台湾的台积电代工。更早之前，海思设计的麒麟970、980及990等晶片也都由台积电10纳米、7纳米制程代工生产。在海思－台积电联手生产的高阶晶片助威下，2020年7月，华为以5580万台的出货量、20%市占率超越韩国三星，一度成为全球市占率最高的手机厂。