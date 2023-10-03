本·金：培训乐龄和年轻人抵御网络诈骗

启用两步验证（2SV）就可以增加多一层额外保护，因为用户除了要输入密码外，还须要使用第二种方式验证。魔高一尺，道须高一丈。犯罪分子各种花招层出不穷，我们也须要不断增强自身的抵御能力。

在当今数码时代，任何人的一次判断失误都容易招致网络诈骗，哪怕只是在不经意间泄露了密码或接到一次误导性质的电话。今年上半年，因诈骗造成的经济损失已达3亿3450万元。不论是近期的月饼销售骗局还是屡见不鲜的婚恋骗局，一波又一波的诈骗案件无时不在敲响警钟，提醒我们这种日益严重的威胁，已经影响到社会的各个角落。

新加坡警察部队发布的报告显示，面向60岁以上年长者的网络钓鱼和投资诈骗，近年来有所攀升，现已成为新加坡最常见的诈骗伎俩。从这些数据中还可以看到，并非只有老年人容易上当，热衷科技的年轻成人居然占受害者的半数以上，其中多数陷入电商、求职和网络钓鱼骗局。无独有偶，青少年群体也面临风险。我们最新的儿童和家庭网上安全调查显示，在新加坡，5岁至17岁的孩子当中，有半数在今年遇到过至少一次诈骗广告。

面对此类案件的攀升，公众的关注度越来越高，防范意识也在不断增强。相比去年的数据，今年早些时候的数据显示，新加坡民众对“欺诈”和“诈骗”的搜索量创下历史新高；热搜问题包括“在新加坡如何举报诈骗电话”“怎样避免上当受骗”等。尽管各方都在尽力防患于未然，但诈骗分子也没有闲着。他们不断研究更尖端的新骗术，以图迷惑和取信于年长者和越来越多的年轻成人。