维尔纳·米勒：气候威权主义的摄魂曲

随着气候危机迅速升级，公然要求采取更加独裁的决策的呼声日益高涨。如果为了气候行动，而将权力集中在一个不对人民负责的国家手中，要怎样才能防止权力被滥用呢？在没有任何问责机制的情况下，威权主义政权为什么要真正解决气候变化问题？

今年夏天以创纪录的气温、致命的洪水和肆虐的野火（仅在加拿大就摧毁了相当于德国的所有树木），让人感觉像是最后的警告：如果不采取紧急和激烈的行动，当前的气候紧急情况，将演变为不可避免的气候灾难。

有些人可能会认为，我们已经到了这样一个地步：我们对威胁做出足够迅速和有力反应的唯一机会，就是接受决定性的国家权威，甚至是彻底的威权主义。但是，认为具有生态意识的威权主义者，将在解决气候问题上胜过民主领导人的想法，是一种危险的幻想。

对民主国家能否迅速有效采取行动的担忧，并不是什么新鲜事。允许所有人参与（理论上是这样，但实际上并非总是如此）的政府，会产生一个不完美且进展缓慢的制度。有影响力的参与者，通常可以否决大多数人支持的行动。另一方面，所谓非理性群众拥有太多权力，长期以来只是暗流涌动，并在特朗普时代全面爆发。例如，选民倾向于惩罚采取措施防止灾难的政治家，却奖励在灾难中看似英勇的政客，尽管救灾比防灾贵得多。