吴俊刚：一座城市的生存挑战

新加坡人首先所能感受到的，是物价上涨所带来的生活压力。但更深层更可怕的，是地缘政治和地缘经济的大变动带给我们的新的生存挑战。通货膨胀不可能击垮我们，但海平面因地球暖化不断上升，却很可能把我们仅有的一些陆地淹没。大国斗争加剧，重新出现阵营化，也可能打乱我们的生存布局。

我们这些建国一代，大多数有过乡村生活的经验。那个时代住的是亚答屋，喝的是井水，烧柴煮饭，煤油点灯。蹲在茅厕拉屎，不懂得什么是抽水马桶。上学骑脚踏车，不知有巴士，遑论地铁。没冰箱，没电视，生活很简单。

这种依附土地的生活，不用缴水电费、杂费、巴士车资，和生活在都市里真有天壤之别。但那个时候许多人的梦想，就是有一天能搬离穷乡僻壤。1970年代后，很多人终于如愿以偿，住进了组屋，享受许多生活上的便利。但从此也有了一定的不安全感。薪水低，费用多，除了出行得付公交费，在外用餐得付费，每个月也得按时缴交水电费、杂费、电话费，以及购买组屋的分期付款等，在在是无形的压力。

于是只能节衣缩食，可省则省，也不敢多生孩子，严格遵循“两个就够了”的生育政策。在都市里，生活是便利了，扭开水喉就有水，有冰箱，有风扇（后来又有了冷气），一抽水，大小便就进了阴沟。但是，所有的便利都是有代价的，没有一样免费。因为，进口、生产和提供这些便利，包括水电、煤气、组屋、公交工具、马路等等，都需要成本。