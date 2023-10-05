陈留俊：默多克时代落幕

这个新时代是新媒体势力的崛起和新媒体格局的形成，使得默多克的新闻集团影响力急剧下降。这些新媒体除了承担大量传统新闻媒体的责任外，还提供更多交互式的沟通互动功能，能在传播中产生更深远影响力。

92岁的鲁伯特·默多克（Rupert Murdoch）终于退休了，作为世界最大传媒帝国之一的新闻集团董事长兼行政总裁，他所创下的一个时代终于落下帷幕。这个时代的印记也许不仅属于他个人，也不仅关乎他的商业版图，或者还影响到澳大利亚、美国及全世界。

默多克时代的出现不是因为他聚敛了巨大财富，也不是因为他的家族内斗风波终于告一段落，更不是因为他在耄耋之年还频频传出花边新闻，而是他所创办的媒体帝国带给世界的震撼和影响。默多克所拥有的福克斯公司和新闻集团旗下，有很多享誉世界的媒体平台，包括《华尔街日报》《太阳报》《泰晤士报》《世界新闻周刊》《纽约邮报》《国家地理》、福克斯新闻（FOXnews）、二十世纪福克斯电影公司等等，业务包含新闻、广播、影视、娱乐等各类传播媒介，覆盖范围横跨澳、美、欧、亚等大洲，遍及世界每个角落。

这样的媒体帝国造就了属于默多克的时代，以至于在世纪之交，坊间曾流传美国有三个最具权势的人物，分别是美国总统、纽约市长（汇聚了美国最多财富）和默多克，而默多克是可以轻松决定前两者命运的那个人。美国政治人物莫不以交好默多克为重要任务，因为当他的宣传机器开动时，完全可以影响美国乃至世界的舆论走向和民众的喜怒好恶；影响或操纵选民手中选票，当然也不在话下。