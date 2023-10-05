陈愫明：乳腺癌手术转向“少即是多”

新加坡每七名女性就有一名面临患上乳腺癌的风险，这是本地女性最常见的癌症，每年有超过2000人确诊，致死超过400人。

新加坡乳房检验计划（BreastScreen Singapore）是最早的全国早期癌症检测计划之一，为50岁以上女性提供政府补贴。卫生部近期推出健康SG计划，强调预防性保健。本地居民将获得免费健康检查，包括乳腺癌检查。

这些全国计划提高了公众对疾病的认识和了解，并有助提高本地女性乳腺癌的早期发现率。根据联合乳腺癌登记处（Joint Breast Cancer Registry）在2019年的第二次报告，约有78%的乳腺癌在早期阶段（第一和第二阶段）被诊断出来。早期诊断乳腺癌意味着可能减少乳腺癌手术的并发症，而且随着对乳腺癌了解更多，治疗方法在很大程度上已经转向“少即是多”的模式。

手术仍然是乳腺癌的主要治疗方式，因为它是最快完全清除癌细胞的方法，这是治疗癌症的主要目标。在过去，乳房切除术是常规，但随着乳腺外科医生现在更理解乳腺癌的生物学行为，以及手术技术的进步，女性现在可以根据她们体质和生活方式，寻求个性化的治疗。这些手术可大致分为乳房切除术（完全切除乳房），和只将患部切除的乳房保留手术（切除部分乳房）。

基于安全性和观感，保留乳头和皮肤的乳房切除术，正迅速成为早期乳腺癌患者的首选。手术技术的进步，让乳房保留的手术也包括乳房整形手术，将传统乳房手术与整形手术的优势相结合，以获得更好的治疗和观感效果。通过乳房整形手术，可以将乳腺组织重新定位，或者利用乳房附近的皮肤、脂肪或肌肉组织（即胸部的侧面或后背）来填补手术中切除的空间。这已经改变了乳房保留手术的限制，以前被认为不适合乳房保留手术的患者，现在可以保留乳房，以保有观感效果和生活质量。樟宜综合医院乳腺中心自2015年以来，便为适合的患者提供乳房整形手术，约30%至40%的患者成功接受了乳房保留手术。

乳腺微创手术

乳腺微创手术（Minimally Invasive Breast Surgery，简称MIBS）是在过去15年至20年间开发的另一种创新手术技术，让不适合乳房保留手术或选择乳房切除术的女性受益。这种手术通常用于乳房切除术，在乳房保留手术中较少使用。

MIBS是指在内窥镜仪器的辅助下执行的手术，最新发展是利用机器人手术平台，通过更好的光学仪器改善医生视角，通过小切口进行癌症切除。这些外科技术旨在增强外科医生解剖时的视角，同时在不明显的身体部位下刀，缩小切口。这些都有助于提升美观效果，并且可通过相同的切口立即做乳房重建。

在安全性和癌症复发方面，MIBS和传统手术的结果相当，而患者满意度和生活质量也有明显改善。樟宜综合医院乳腺中心的多项研究也有类似结果。

乳腺微创手术是否适合每个人？

与所有手术一样，每名患者都会先接受合适评估，以达到最佳的癌症治愈率和观感效果。由于MIBS旨在提供小切口，因此乳房严重下垂或须要去除皮肤的大肿瘤患者，可能无法充分受益。他们可能需要较大的切口，来切除癌细胞或解决下垂问题。因此，与乳腺外科医生讨论，制定个性化治疗方案，对患者来说非常重要。

樟宜综合医院于2020年成立微创乳腺手术服务，为患有良性和恶性乳腺疾病的患者提供微创手术选择，至今已有70多名患者成功接受MIBS，手术效果与传统手术相当，附加优势是疤痕较小、患者满意度提高，以及观感效果。

在乳腺癌治疗过程中并没有万能的解决方案，每位女性和患者都有自己独特的需求和偏好。作为乳腺外科医生，我们致力于教育并与患者交流，使她们充分了解各种治疗选择，给她们选择权。

作者陈愫明副教授是樟宜综合医院乳腺外科部门主任兼高级顾问医生

莫继伟助理教授是同院乳腺外科部门顾问医生

译文由樟宜综合医院提供