徐卫东：对中国房地产业问题的认识及对策建议

随着经济下行，人口红利消失，人们的购房率预期也在降低，房也卖不出去，销售现金流也不能实现。这时候的房地产业就像一个人一边在出血，一边在输血，而输血的数字小于出血的数字，这样他能活吗？

继碧桂园之后，惊悉远洋违约爆雷，与我当初的判断是一样的，“三道红线”（编按：指2020年针对所有开发商划出的三个标准）对房地产堪称一剑封喉，无论国企民企，概莫能外。现在可以这样讲，从结果看，制定政策的人不是很清楚房地产的运营逻辑。我曾经在银行里干过多年，专门做过授信管理的高管，后来从银行辞职之后，我又到房地产公司去当过财务主管（CFO），对房地产还是比较了解的。因此想从以下几点谈谈房地产存在的问题和解决之道。

一、中国房地产问题的本质是什么其实这一点大家都看得很清楚，中国房地产的本质是以实体为依托，实质是做金融业务，它是一个资金池业务。为什么这么说呢？因为房地产整个的财务管理模型叫“供销回”，就是供地、销售、回款，而不是我们从传统企业财务模型的“利润等于收入减成本”这个基本公式。它是通过供销回建立了一个资金池，而这个资金池，不是一个楼盘一个楼盘的封闭管理，而是把所有的楼盘资金都放在里面，然后看似是一笔很大的钱，但因为经济下行，靠实体的利润不能支撑，所以就拆东墙补西墙，有的房子已经卖完，但是包括建设款税务，都还留在这个楼盘上，没有相应的资金来支持。所以说，中国的房地产整个发展是不可持续的。它会带来房地产的崩溃、购房人的痛苦，以及给国家带来巨大负担，以此收场。

二、房地产出现问题根源到底在哪里这个问题的关键在于所有东西始终是依托高杠杠、高负债、高周转进行，这个“三高”能够通行无阻，是基于中国过去改革开放以来经济的高速增长，从拿地阶段房价就开始上涨，到销售，越捂盘（编按：指刻意不卖以抬价，property hoarding）越上涨，所有过程都基于经济持续增长实现。经济一旦停滞或下行，问题就出来了，它所依靠的改革红利、经济增长红利没有了，靠房地产自身的利润及净现金流，根本不足以覆盖它的现金支出，尽管有庞大的资产，但这个资产的估值也随着经济下行而下降。加之央行的三道红线政策，直接一剑封喉，直接斩断了房地产最主要的输血来源。随着经济下行，人口红利消失，人们的购房率预期也在降低，房也卖不出去，销售现金流也不能实现。