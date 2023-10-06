陈士铭：“拜登经济学”对拜登连任是福是祸？

这几个月来，美国经济种种数据的表现，似乎正指向软着陆，“拜登经济学”一词在当地和海外出现的频率随即提高。按理说，数据好应该能让拜登充分利用拜登经济学这张王牌，为明年赢得总统大选铺路。但当下的现实是，这张所谓王牌并没有为他加分多少，反而变成敌对阵营用来攻击他的靶子，以至于拜登竞选团队近期在摇摆州选区开展的各项宣传活动，对这一词汇的使用格外审慎。

从所有经济指标来看，美国目前的经济的确强劲，上个月失业率为3.5%，是接近50年来的最低水平。拜登上任至今，美国历经所有主要经济体中最强劲的冠病疫情后复苏，包括创造了1300万个就业岗位。英国《卫报》周刊指出，这个数据比美国任何一位总统，在四年任期内所创造的就业职位都要多。至于反映通货膨胀水平的消费物价指数，也连续几个月下降；更难得的是，美国的实际平均工资一直在上升中。可以这么说，美国总体经济现在的表现可圈可点，既不过热，也没有陷入衰退的迹象。

然而，民调结果却显示，拜登并没有从国家经济表现中获益；相反，美国人对于他的经济处理——也是选民最关心的问题上——都给予相当负面的评价。美联社8月份的民调发现，只有36%的成年人认可他的经济管理能力，仅34%的人表示国家经济状况良好。