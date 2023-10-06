伟达：东亚结盟对峙2.0版的虚实

美日韩三国联盟的安全防御范围，现已大大超出东北亚的局部区域，扩展到印太地区的全局，包括台海安全与南中国海的自由稳定，战略目的可能包括制裁、围堵、协同设防、情报共享等等举措。中俄朝一方在这种格局下，如何动作，不妨拭目以待。

最近朝鲜领导人金正恩自三年来冠病疫情大流行告一段落后，首次走出国门访问了俄罗斯远东地区。早先有报道说，金正恩访俄，是以参加俄方在符拉迪沃斯托克（海参崴）举行的年度“东方经济论坛”为由，但事实表明并非如此。金正恩此轮访俄，与俄总统普京会面，置自身凋敝的经济和民生于不顾，而是聚焦于俄方的各式武器装备。而且据报道，俄方也破天荒地准备采购朝鲜军备，以接济在乌克兰战场上面临的弹药短缺。

有些国际媒体据此将金正恩访问俄国及与普京会晤，称为“弹尽粮绝之旅”，看来也非全是嘲讽和贬损，而是比较客观地描述了朝俄各自目前所处的状态。从时间顺序上来看，朝鲜俄国双方高层互动，是发生在美国、日本、韩国三方8月下旬在美国举行的戴维营峰会之后。此次戴维营会议，里程碑式地确认了美日韩三国在东亚政治、安全、经济、科技、健康、气候等方面的更紧密合作关系。有看法可能认为，现在金正恩访俄拜会普京，炫耀武力，是对美日韩三国同盟的具体回应，甚至连俄国、中国和朝鲜在东亚的联手轴心也正呼之欲出。

但对国际博弈的微观考察，有时会局限在你一拳我一脚的简单套路之中，难以发见其中的规律和真谛。所以还是要从宏观着眼，纵观过去25年，朝鲜半岛及东北亚安全局势的一个最大变量是什么？因为只有这个最大变量，才应是后来至今的系列地缘局势演变的主要逻辑起点。这个最大变量就是朝鲜在核武器方面从无到有，从小到大。于是朝鲜半岛以及东北亚的安全危机，主要就是围绕着朝鲜的核危机。